Tramvia: mercoledì 17 maggio il ribaltamento del cantiere in via Pisacane

Ecco gli interventi della prossima settimana sulle strade cittadine: asfalto in via dei Della Robbia, lavori all'illuminazione pubblica in via di Villamagna e via delle Sentinelle

La prossima settimana sono previste modifiche dei cantieri della linea 3 per l’avanzamento degli interventi. In dettaglio mercoledì 17 maggio è in programma il ribaltamento del cantiere in via Pisacane con lo spostamento sull’altro lato della strada. Il tratto interessato è quello compreso tra via Tabarrini e via Palazzo Bruciato. Non sono previste modifiche alla viabilità: resta il senso unico da via Palazzo Bruciato a via Mazzoni verso via Mazzoni.

Sempre mercoledì sarà ampliato il cantiere di via Corridoni in corrispondenza dell’incrocio con via Pisacane: via Corridoni resta percorribile ma sarà chiusa la svolta verso via Pisacane. Quest’ultima strada sarà chiusa nel tratto via Corridoni-via Mazzoni (eccetto veicoli diretti ai passi carrabili e mezzi di soccorso) con ingresso da via Mazzoni. I veicoli provenienti da via Corridoni e diretti in via Vittorio Emanuele II dovranno utilizzare l’itinerario alternativo via Corridoni-via Galluzzi-piazza Leopoldo-via Tavanti-via Celso-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II.

Inizieranno invece lunedì 15 maggio i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto semaforico in via Vittorio Emanuele II all’altezza di via Pagnini. Previsti restringimenti di carreggiata.

Nuovo asfalto in via dei Della Robbia e la posa di infrastrutture della telefonia via Aretina e via Rocca Tedalda. Ma anche interventi sugli impianti di illuminazione pubblica in via delle Sentinelle e via di Villamagna e alla rete del gas in via dei Neri. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.