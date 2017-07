Tramvia: martedì si allarga il cantiere in viale Belfiore

Ecco gli interventi che prenderanno il via la prossima settimana

Vanno avanti i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 2 confermato per martedì 11 luglio, a partire dalle 21, l’avanzamento dell’intervento in viale Belfiore. Per realizzare la curva in uscita da via Guido Monaco il cantiere si allargherà e per la circolazione resteranno tre corsie lato ex area Fiat. Tornerà anche l’impianto semaforico in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. Passando alla linea 3, lunedì 10 luglio scatterà il ribaltamento del cantiere nell’area di intersezione tra via Pisacane e via Bini. Previste deviazioni delle linee Ataf provenienti da via Reginaldo Giuliani direttamente su via Corridoni. Martedì 11 luglio dalle 1 alle 5 per rimuovere alcuni vecchi pali dell’illuminazione pubblica piazza della Costituzione da via XX Settembre a via Puccinotti sarà chiusa. Si è invece conclusa ieri mattina, in anticipo rispetto alla previsioni, la sostituzioni dei pali dell’illuminazione pubblica in viale Morgagni sulla direttrice verso Careggi. Pertanto la settimana prossima, dalla sera di martedì 11 invece che di venerdì, le lavorazioni di sposteranno sulla direttrice verso piazza Dalmazia. In orario 23-6 si inizia nel tratto largo Palagi-via Cesalpino con divieti di sosta e un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e revoca della corsia di emergenza (a tratti). A seguire le lavorazioni di sposteranno interessando il viale da via Cesalpino a via Santo Stefano in Pane con gli stessi provvedimenti. La sera successiva, mercoledì 12 luglio, per completare la realizzazione della conduttura dell’acquedotto in attraversamento di viale Lavagnini sull’incrocio tra questo viale e viale Strozzi verso piazza della Libertà. Previsto un restringimento di carreggiata in orario notturno (21-5) per sette notti feriali. A seguire sarà effettuato l’attraversamento su via Valfonda con chiusura della corsia in uscita dalla stazione per una notte e deviazione della circolazione su via della Scala.

Lavori notturni di asfaltatura in via Senese e la riparazione del guard-rail sul Viadotto dell'Indiano. Ma anche la posa di infrastrutture della telefonia in viale Europa, via di Ripoli, via Santa Reparata, via Galliano e via Toselli. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.