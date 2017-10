Tramvia: martedì cambia l’incrocio tra controviale Strozzi e via Ridolfi

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimane sulle strade cittadine

Procedono i lavori della tramvia. La prossima settimana sono previsti alcuni interventi collegati ai cantieri della linea 3. In particolare la modifica sperimentale dell’incrocio tra il controviale Strozzi e via Ridolfi. In dettaglio utilizzando l’area destinata alla sosta verrà ridisegnata la corsia dei veicoli provenienti dal controviale e diretti verso via Ridolfi-via del Pratello semplificando l’incrocio. Le modifiche scatteranno da martedì 24 ottobre con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel controviale. Previsto anche un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in piazza Bambine e Bambini di Beslan in corrispondenza dell’intersezione con viale Strozzi nella rampa di accesso alla piazza e divieti di sosta in via di Barbano e via Salvagnoli.

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre è in programma anche l’asfaltatura di viale dei Cadorna. L’intervento verrà effettuato con la chiusura del tratto tra via XXIV Maggio a piazza Baldinucci (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) e restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto da via dello Statuto a via XXIV Maggio. Il provvedimento sarà istituito alle 21 di martedì e andrà avanti fino alle 8 di mercoledì per consentire, contestualmente, l’inversione del senso di marcia. Viale dei Cadona nel tratto piazza Baldinucci-via dello Statuto diventerà a senso unico verso via dello Statuto e obbligo di svolta a destra su quest’ultima strada. Sull’intero tratto saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata fino a fine ottobre per il rifacimento della segnaletica e la modifica dei parcheggi. Confermato l’attuale senso di marcia in viale di viale dei Cadorna nel tratto da via Crispi a via dello Statuto verso quest’ultima con obbligo di svolta a destra. I veicoli provenienti da via dello Statuto potranno proseguire soltanto a dritto verso piazza Muratori. Saranno effettuati di notte anche i lavori di realizzazione dei plinti dei pali di trazione su viale Morgagni. Fino al 27 ottobre in orario 21-5 sarà istituito un senso unico alternato con movieri nel tratto via Cesalpino-piazza Dalmazia. Infine dalle 10 di lunedì 23 a mercoledì 25 ottobre per alcune lavorazioni all’incrocio tra via Palazzo Bruciato e via Pisacane sarà necessario deviare le linee del trasporto pubblico dall’itinerario via Palazzo Bruciato-via Pisacane-via Mazzoni al percorso via Palazzo Bruciato-via Pisacane-via Tavanti.

Per quanto riguarda la linea 2, dalle 9 di martedì 24 ottobre per due settimane saranno in vigore restringimenti di carreggiata sul Ponte Mariti: nessuna modifica per la circolazione.

Nuovo asfalto in via Bini, via di Brozzi, via di Castello e via Maragliano. Ma anche l'apertura dei chiusini in viale XI Agosto, gli interventi sulle piante in viale Redi, via di San Domenico e via di Camerata. E ancora la posa di infrastrutture della telefonia in via del Romito, via Panciatichi e via Aretina. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.