Tramvia: martedì 6 giugno cambia la viabilità in via di Novoli

Previste asfaltature notturne al Ponte all’Indiano

Per quanto riguarda la linea 2 da lunedì 5 giugno in orario notturno sono in programma alcuni lavori relativi alle sistemazioni urbanistiche in via Gordigiani. Fino al 7 giugno, dalle 21 alle 6, in prossimità del numero civico 69 saranno in vigore divieti di sosta (lato fabbricati) e di transito (eccetto mezzi di soccorso, frontisti e veicoli diretti ai passi carrabili). A seguire, dal 7 al 9 giugno, sempre in orario notturno sarà la volta di via Circondaria. In prossimità della rotatoria (nel tratto compreso fra i numeri civici 61r e 59r) scatteranno divieti di sosta e un restringimento di carreggiata. Sempre da lunedì 5 giugno e anche in questo caso in orario 21-6 prenderà il via la realizzazione di una polifora di attraversamento in corrispondenza della rotatoria all’intersezione tra via Garfagnana, via Allori e via di Carraia. Fino all’8 giugno sarà chiusa via Garfagnana all’incrocio con via Allori nella corsia di svolta per i veicoli provenienti da via Allori e diretti in via di Carraia. Per chi proviene da via di Novoli ed è diretto all’Osmannoro dovrà utilizzare via Baracchini, via Baracca, viale Gori. Martedì 6 giugno dalle 9 scatterà la modifica della viabilità in via di Novoli tra via Torre degli Agli e via Baracchini. In concreto è prevista la chiusura dell’incrocio via di Novoli-via Torre degli Agli e contestualmente quella dell’incrocio via Lippi e Macia-via di Novoli. Chi percorre via di Novoli per andare in via Baracchini all'altezza dell'incrocio con Torre Agli dovrà attraversare la sede tramviaria e portarsi sulla carreggiata opposta che, essendo a doppio senso di marcia, consente di raggiungere via Baracchini.

Al via nuovi lavori di asfaltatura in città, tra i quali quelle di Ponte all’Indiano in orario notturno. Tra gli altri cantieri previsti, molti quelli per sottoservizi.