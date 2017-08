Tramvia: lunedì sera scavo per l’acquedotto in viale Strozzi all’altezza di viale Lavagnini

Ecco gli interventi previsti la prossima settimana sulle strade cittadine. Martedì sera cambia il cantiere in via Pisacane. La riqualificazione di piazza del Carmine, lavori alla rete del gas in via Baracca, nuovo asfalto in via Andrea del Sarto

Procedono i cantieri della tramvia. Per la prossima settimana sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione necessari per l’avanzamento dei lavori. In dettaglio per quanto riguarda la linea 2, lunedì 21 agosto sarà chiuso l’attraversamento dell’area dell’incrocio tra via Guido Monaco e via Cittadella per i veicoli provenienti da viale Fratelli Rosselli. In via Guido Monaco sarà istituita una corsia da via Cittadella a viale Belfiore mentre via Cittadella sarà chiusa da via delle Ghiacciaie a via Guido Monaco (eccetto mezzi di soccorso, frontisti e veicoli diretti ai passi carrabili). Inoltre all’incrocio con via Guido Monaco per i veicoli provenienti da viale Fratelli Rosselli scatterà l’obbligo di svolta a sinistra. Termine previsto 31 agosto.

Passando alla linea 3, dalle 21 di lunedì 21 agosto è in programma uno scavo in viale Strozzi all’altezza di viale Lavagnini per l’impatto dell’acquedotto. Fino al 26 agosto previsto un restringimento di carreggiata. Inizieranno sempre lunedì 21 agosto alle 21 le modifiche del cantiere in via Pisacane (da via Palazzo Bruciato a via Tavanti). Il tratto da via Mazzoni a via Corridoni sarà chiuso mentre in quello da via Tavanti a via Mazzoni scatterà un restringimento di carreggiata. Previsti inoltre divieti di sosta in via Romagnosi e via Tavanti dove sarà istituito anche un restringimento di carreggiata in corrispondenza dell’incrocio con via Vittorio Emanuele II. Restringimento di carreggiata saranno in vigore anche in via Vittorio Emanuele II (da via Alderotti a via Bini). Termine previsto 30 settembre.

L’avanzamento della riqualificazione di piazza del Carmine, l’asfaltatura in via Andrea del Sarto. Ma anche la sostituzione di una valvola della rete di distribuzione del gas in via Baracca e numerosi interventi alla rete di telefonia e di posa di cavi in fibra ottica in via Barsanti, via del Parione, piazza Batoni, via Michelacci. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana nelle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.