Tramvia: lunedì notte chiude via Valfonda

Da mercoledì sera restringimenti di carreggiata in viale Strozzi. Piazza Indipendenza: lunedì iniziano i lavori di manutenzione

Rinviati la scorsa settimana per le avverse condizioni meteorologiche, lunedì 19 marzo dalle 21 sono previsti i lavori di getto dei marciapiedi in via Valfonda. La strada sarà quindi chiusa fino alle 5 di martedì 20 marzo. I veicoli in uscita dalla stazione dovranno quindi utilizzare l’itinerario alternativo piazza della Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala. Saranno effettuati in orario notturno i lavori per la realizzazione di nuovi impianti semaforici in viale Strozzi. Da mercoledì 21 a sabato 24 marzo in orario 21-6 sono previsti restringimenti di carreggiata nelle corsie provenienti da sottopasso in corrispondenza dell’intersezione con via Ridolfi e all’incrocio con viale Lavagnini. Sempre in orario notturno (2-5) per l'apertura dei chiusini per la posa dei cavi dell'alimentazione elettrica giovedì 22 e venerdì 23 marzo sarà in vigore un restringimento nella corsia che collega piazza Alinari con la corsia verso via Santa Caterina da Siena.

Lunedì mattina iniziano una serie di lavori di manutenzione in piazza Indipendenza. Serviranno per eliminare le principali disconnessioni della pavimentazione pedonale. L'intervento dovrebbe durare una settimana se le condizioni meteo lo permetteranno. Nell'ambito dello stesso appalto sono previsti anche i lavori di sistemazione del campo da basket presente nel giardino della Montagnola, al Quartiere 4, e la completa sistemazione dei camminamenti all'interno dei giardini di via degli Abruzzi, nel Quartiere 5.