Tramvia, Linea 3: novità Dalmazia, mercato e viabilità 

Banchi spostati nella nuova collocazione

Da questa mattina i banchi del mercato di piazza Dalmazia sono stati collocati nelle nuove postazioni sulle due aree della piazza.

Dopo il trasferimento via di Rifredi viene recuperata alla viabilità di mezzi pubblici e privati: qui le nuove fermate delle linee Ataf 8-14 provenienti da viale Morgagni e le linee 2-20-28 provenienti da via Reginaldo Giuliani. I bus poi proseguiranno su via di Rifredi-via Bini per rientrare in via Corridoni.



“E’ stata trovata la disposizione migliore che ha consentito di trovare posto a tutti gli operatori – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Giovanni Bettarini, questa mattina sul posto per verificare lo spostamento – Le nuove sistemazioni sono state concordate con i rappresentanti degli operatori e contribuiscono a dare alla piazza e al mercato una veste rinnovata e funzionale. Siamo in una fase ancora sperimentale, che potrà essere migliorata nelle prossime settimane nel caso ce ne fosse la necessità. Oggi – ha proseguito Bettarini - abbiamo una piazza più bella e un mercato riorganizzato in un progetto di miglioramento complessivo dell’area che si completerà con il passaggio della tramvia. Firenze sta cambiando, anche i mercati fanno parte del cambiamento”.

“Con il trasloco del mercato abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissato – ha detto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - I banchi hanno trovato la loro collocazione e abbiamo restituito via di Rifredi alla viabilità e alla sosta a servizio sia del centro commerciale naturale sia dei residenti. Senza dimenticare le nuove fermate dei bus”.





Con recupero di via di Rifredi a viabilità e parcheggio completata riorganizzazione della piazza in attesa di #tramviaFi #linea3 #avanticosì https://t.co/k1x3SBLdgS— stefano giorgetti (@Ste_Giorgetti) 16 gennaio 2017

Spostamento del mercato da via di Rifredi in piazza Dalmazia concordato nel corso di un incontro presso gli assessorati della mobilità e dello sviluppo economico e i rappresentanti degli ambulanti.Oltre alla data del trasloco era stato condiviso anche il nuovo posizionamento dei banchi alimentari e di quelli di generi vari nella piazza.

Per quanto riguarda i mezzi privati, i veicoli provenienti da via Reginaldo Giuliani possono continuare a svoltare in via Mariti oppure proseguire a diritto in via Corridoni e ancora imboccare via di Rifredi per poi rientrare in via Corridoni.

I mezzi in arrivo da via Mariti non potranno invece svoltare in via di Rifredi: i veicoli sulla corsia di sinistra continueranno in viale Morgagni, quelli sulla corsia di destra imboccheranno via Corridoni. In via di Rifredi troveranno posto anche una quarantina di posti per la sosta a rotazione e il carico/scarico merci a servizio del centro commerciale naturale e di ulteriori posti per i residenti.

Invertito il senso di marcia in via di Rifredi. L'apertura alla circolazione di via di Rifredi fluidifica la circolazione soprattutto nel nodo di piazza Dalmazia-via Corridoni alleggerito dal transito dei bus.