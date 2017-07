Tramvia di Firenze: ecco le nuove fermate

Le denominazioni hanno avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell'assessore alla Toponomastica Andrea Vannucci

Da Novoli-Palazzi Rossi a Strozzi-Fallaci a Leopoldo-Stibbert, sono alcuni dei nomi che andranno a caratterizzare le fermate delle nuove linee 2 e 3 della tramvia.

"Abbiamo voluto rendere riconoscibili le fermate in base ai punti di interesse, ma anche valorizzare luoghi spesso nascosti della nostra città - ha detto Vannucci - Per questo, accanto al nome principale abbiamo indicato un luogo di interesse vicino alla fermata, che sarà annunciato dallo speaker".

"La denominazione delle fermate delle linee tranviarie rappresenta un nuovo passo avanti verso la conclusione dei lavori come da programma", ha detto l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

I nomi individuati per le 13 fermate della linea 2 sono:

Fermata 1: Peretola Aeroporto

Fermata 2: Guidoni

Fermata 3: Novoli - Palazzi Rossi

Fermata 4: Novoli - Torre degli Agli

Fermata 5: Novoli - Regione Toscana (sottotitolo: Palazzo di Giustizia)

Fermata 6: San Donato - Università

Fermata 7: Buonsignori - Liceo Da Vinci

Fermata 8: Ponte all'Asse

Fermata 9: Redi

Fermata 10: Belfiore

Fermata 11: Rosselli

Fermata 12: Alamanni - Stazione Santa Maria Novella

Fermata 13: Unità

I nomi individuati per le 12 fermate della linea 3 sono:

Fermata 1: Careggi - Ospedale

Fermata 2: Morgagni - Università (sottotitolo: Don Facibeni)

Fermata 3: Dalmazia (direzione Stazione, piazza Dalmazia)

Fermata 3bis: Vittorio Emanuele II (direzione Careggi, via Vittorio Emanuele II) - (sottotitolo: Teatro di Rifredi)

Fermata 4: Pisacane (direzione Stazione, via Carlo Pisacane)

Fermata 4bis: Poggetto (direzione Careggi, via Vittorio Emanuele II altezza via Angiolo Tavanti)

Fermata 5: Leopoldo (sottotitolo: Stibbert)

Fermata 6: Muratori - Stazione Statuto

Fermata 7: Statuto

Fermata 8: Strozzi - Fallaci

Fermata 9: Fortezza (sottotitolo: Fiere e Congressi)

Fermata 10: Valfonda - Stazione Santa Maria Novella