Tramvia: da martedì sera cambia l’assetto del cantiere il viale Belfiore

Da lunedì lavori notturni sul controviale Strozzi all’altezza di via Dolfi. Ecco i cantieri che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Per quanto riguarda la linea 2, martedì 27 giugno dalle 21 scatterà la modifica del cantiere in viale Belfiore. Il tratto interessato è quello compreso fra il sottopasso ferroviario e l’attraversamento pedonale semaforizzato. Previsto il disassamento con mantenimento di due corsie veicolari nella direttrice provenienti da viale Redi-via Benedetto Marcello verso Porta a Prato e di due nella direttrice sul lato di via Guido Monaco verso Porta a Prato. Previsti anche divieti di sosta nel tratti immediatamente dopo il sottopasso ferroviario e la revoca dell’impianto semaforico all’altezza del numero civico 50 di viale Belfiore. Rimando sulla linea 2, da lunedì 26 giugno prenderanno il via i lavori propedeutici alla realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via della Toscana e via Virgilio. Previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via Caduti di Cefalonia e via Giannotto Bastianelli.

Passando alla linea 3, lunedì 26 giugno in orario notturno (21-6) saranno effettuati i lavori relativi ai sottoservizi (posa di tubazioni della rete gas e dell’acquedotto) nel controviale di viale Strozzi all’altezza di via Dolfi. Fino al 1° luglio nel controviale Strozzi dal numero civico 30 a viale Lavagnini scatteranno divieti di sosta (h24) e restringimenti di carreggiata. Previsti un restringimento di carreggiata anche in viale Strozzi mentre via Dolfi sarà chiusa nel tratto viale Strozzi-via Barbano. Sempre lunedì 26 giugno è in programma la riapertura al traffico della corsia di via Gianni verso il centro città. Contestualmente sarà aperta l'area sosta nel perimetro della rotatoria, nella direttrice verso Careggi.

La seconda fase dei lavori di sostituzione delle tubazioni della rete del gas in via Bolognese e il ripristino della pavimentazione in pietra in via Santa Maria a Cintoia. Ma anche due allacci alla rete idrica in via Senese e la posa di fibre ottiche e infrastrutture della telefonia in viale Don Minzoni, Borgo Pinti, via Carlo del Greco e Borgo Allegri. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.