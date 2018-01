Tramvia: da martedì 9 gennaio cambia l’assetto del cantiere su Ponte Mariti

Tramvia Firenze, 47 milioni per la tratta Leopolda-Piagge

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Da martedì 9 gennaio sarà modificato l’assetto del cantiere della linea 2 sul Ponte Mariti per ultimare i lavori di sistemazione urbanistica. Ecco i provvedimenti in dettaglio: in via Mariti sono previsti divieti di sosta (nei pressi dell’intersezione con viale Redi) mentre nel tratto via Buonsignori-viale Resi scatteranno restringimenti di carreggiata con disassamento delle corsie.

Nuovo asfalto in via Sansovino e la riparazione del guard rail centrale sul Viadotto dell’Indiano. Ma anche lavori per la posa di infrastrutture della telefonia in via di Ripoli e via Coluccio Salutati e quelli per un semaforo in via Baracca. Solo sono alcuni degli interventi che prenderanno il via la settimana prossima sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.