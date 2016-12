Tramvia: da lunedì restringimenti di carreggiata in via di Novoli

Lavori notturni al sottopasso di viale Fratelli Rosselli

Vanno avanti i lavori della tramvia. Per la linea 2 lunedì 28 novembre scatteranno restringimenti di carreggiata in via di Novoli sulla direttrice in uscita città, all’altezza della Regione Toscana, per ripristino del cordolo della pista ciclabile. Sempre da lunedì 28 novembre sono in programma i lavori sulla linea 1. Si tratta del montaggio di una canaletta per l’impianto di sollevamento dell’acqua nel sottopasso di viale Talenti. L’intervento sarà effettuato di notte con chiusura del sottopasso da via Liberale da Verona e viale Etruria (orario 22-6) fino a mercoledì 30 novembre.

Lavori di impermeabilizzazione del sottopasso ferroviario di viale Fratelli Rosselli, nuovo asfalto in via Lami e il rifacimento dei marciapiedi in Borgo San Frediano. Ma anche il ripristino dei giunti del Viadotto dell'Indiano, un'indagine georadar a una tubazione in via dei Bardi e un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell'elettricità in viale XI Agosto. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione.