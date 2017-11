Tramvia: da lunedì restringimenti di carreggiata in piazza Dalmazia e viale Redi in orario notturno

Ecco gli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Proseguono i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 2 saranno effettuati di notte i lavori di scavo in attraversata in viale Redi. Da lunedì 13 a venerdì 24 novembre, in orario 21-6, sono previsti divieti di sosta (da via Mariti al numero civico 173, lato numeri civici dispari) e restringimenti di carreggiata all’altezza del numero civico 173: resta una corsia per senso di marcia.

Passando alla linea 3, da lunedì sera prendono il via una serie di interventi nell’area di piazza Dalmazia-via Vittorio Emanuele. Nella piazza sono previsti diversi interventi, sempre in orario notturno. Prima di tutto fino al 29 novembre i restringimenti, all’intersezione con via Mariti, e in via Mariti all’incrocio con la piazza sia verso Careggi e sia verso Ponte di Mezzo. A questi restringimenti lato via Mariti si aggiungeranno, da lunedì 13 a venerdì 17 novembre in orario 21-6, un restringimento e un senso unico alternato con movieri (a tratti) da via Mariti a via Vittorio Emanuele II verso via Mariti. Stessi provvedimenti anche in viale Morgagni (da via Cocchi a via Vittorio Emanuele II in direzione di via Mariti, con anche divieti di sosta. Da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre si aggiungerà il divieto di transito nella corsia di emergenza a centro carreggiata in via Mariti (sempre 21-6). Infine via Vittorio Emanuele II dove, da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, scatterà un divieto di transito da via Alderotti a via Mazzoni (ancora orario 21-6).

Nuovo asfalto in via Corridoni e via dell'Oriuolo, lavori per la sicurezza stradale in via Pistoiese e la sostituzione della rete idrica in via Pellicceria. Ma anche il completamento della rotatoria di via Bugiardini e i lavori sulle alberature in viale Corsica. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di viabilità.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, lunedì 13 novembre è in programma l'asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in via Corridoni. Fino venerdì 17 novembre in orario notturno (21-6) saranno istituti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto da via Cironi a piazza Tanucci. Restringimento per la segnaletica anche in orario diurno. Inizieranno invece venerdì 17 novembre i lavori di asfaltatura, sempre a seguito di interventi sui sottoservizi, in via dell'Oriuolo. Da piazza Duomo a via Portinari in orario notturno saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri (orario 21-6). Infine per il completamento della rotatoria di via Bugiardini da martedì 14 novembre saranno in vigore divieti di transito e sosta in via Bugiardini, viuzzo del Roncolino, via del Ponte a Greve e via Mariotto di Nardo. Inoltre in via Neri di Bicci per realizzare l'itinerario di collegamento tra via Bugiardini e via Pisana scatteranno l'inversione del senso di marcia e divieti di sosta (per il tempo necessario al cambiamento di senso). L'intervento si concluderà il 16 novembre.