Tramvia: da lunedì 22 maggio restringimenti notturni in via Belfiore

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Procedono i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 2, saranno effettuati di notte i lavori sui sottoservizi in attraversamento di viale Belfiore, dopo il sottopasso ferroviario nella direttrice verso viale Redi. Da lunedì 22 maggio in orario 21-6 scatteranno restringimenti di carreggiata dall’incrocio con via delle Ghiacciaie all’incrocio con viale Redi e all’intersezione di viale Belfiore con viale Redi. Sarà effettuato di notte anche il varo della copertura nella trincea su viale Guidoni. Da giovedì 25 maggio in orario notturno (21-6) saranno istituiti restringimenti di carreggiata nello stesso viale da viale degli Astronauti all’intersezione con viale XI Agosto. Restano due corsie in direzione ingresso città. Termine previsto 30 maggio.

L’asfaltatura in viale Fanti, via di Villamagna e viale dei Mille. Ma anche il ripristino delle barriere di sicurezza sui viadotto dell’Indiano e Marco Polo. E ancora la posa di infrastrutture della telefonia in via La Marmora, via De Sanctis e Borgo Allegri. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.