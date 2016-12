Tramvia: da lunedì 12 dicembre restringimento di carreggiata in viale Belfiore

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Vanno avanti i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 2, per la realizzazione di una cameretta fognaria da lunedì 12 dicembre scatterà un restringimento di carreggiata in viale Belfiore dopo via Guido Monaco (termine previsto 18 dicembre). Passando alla linea 3 per effettuare il getto di calcestruzzo per le rotaie della sede tranviaria saranno istituiti divieti di transito a tratti in via dello Statuto da via delle Cinque Giornate a piazza della Costituzione nella corsia verso il centro. Prevista inoltre la chiusura di via della Cernaia e piazza della Costituzione. I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 di lunedì 12 alle 12 di martedì 13 dicembre e dalle 9 di martedì 20 alle 12 di mercoledì 21 dicembre. Inoltre per predisporre la sede su cui posare i binari, da mercoledì 14 dicembre sarà chiuso l’attraversamento di piazza Muratori verso via Milanesi per i veicoli provenienti dal sottopasso ferroviario. Il percorso alternativo sarà assicurato attraverso viale dei Cadorna-via del Romito-via Richa. Oppure via Milanesi sarà raggiungibile da via Guasti-piazza Vieusseux-via Bonaini. Il provvedimento sarà in vigore fino al 22 dicembre. Poi a gennaio sarà ripetuto per la posa dei binari.

Nuovo asfalto in via degli Orti Oricellari, via Pisana e via Senese. Ma anche il rifacimento dei marciapiedi in Borgo San Frediano e viale Gori, e anche sostituzione del guard rail sul Viadotto dell’Indiano e la manutenzione di quello sul Viadotto Marco Polo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.