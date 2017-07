​Tramvia, cantieri alla Fortezza: chiude la corsia Palazzo Affari

I veicoli da via Valfonda entreranno nel sottopasso

Proseguono i lavori della tramvia. Domani per l’avanzamento dei cantieri della linea 3 in zona Fortezza sarà chiusa la corsia di superficie lato Palazzo degli Affari utilizzata dai veicoli in uscita dalla stazione. I mezzi provenienti da via Valfonda imboccheranno quindi la corsia del sottopasso fino ad oggi riservata ai mezzi pubblici.



Sempre domani si allarga il cantiere su viale Strozzi da via Ridolfi a viale Lavagnini (previsto il mantenimento delle corsie attuali con una traslazione verso gli edifici) mentre sul controviale da piazza Bambine e Bambini di Beslan e via del Pratello verrà chiusa la corsia lato edifici