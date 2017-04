Tramvia, cantieri a Santa Maria Novella: il nuovo percorso

Percorso alternativo per la Stazione Smn (Florence Tv)

Il Sindaco telefonerà ai quasi 80 mila iscritti all’alert system

Si avvicina l’avvio dei cantieri della Tramvia in zona stazione di Santa Maria Novella. Venerdì 31 marzo dalle 21 scatteranno la maggior parte delle modifiche della viabilità di accesso alla stazione e al mercato centrale.

Per informare i cittadini delle novità l’Amministrazione ha attivato anche l’Alert system.

Questa sera il Sindaco telefonerà ai quasi 80 mila iscritti all’alert system (con un secondo tentativo domani sera). Lo stesso messaggio, in formato testuale, è disponibile attraverso l’App.



Inoltre 50 mila volantini con i due itinerari sono in distribuzione tramite gli uffici pubblici, le categorie economiche e in strada nelle zone della stazione, ai mercati Centrale e Sant’Ambrogio, al mercato delle Cascine e in centro nella zona dove sono maggiormente presenti le attività commerciali.

