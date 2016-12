​Tramvia, apre sottopasso Milton Strozzi: ecco cosa cambia

Infografica Tramvia - riapertura Statuto e avanzamento cantieri

Aprirà al transito giovedì 8 dicembre il nuovo sottopasso veicolare Milton-Strozzi

Contestuale all’apertura, prevista in mattinata con un evento a inviti organizzato dall’impresa costruttrice, scatterà una serie di provvedimenti che andranno a completare la nuova viabilità della zona, già parzialmente modificata a seguito della riapertura del ponte dello Statuto e della direttrice verso Careggi

Il nuovo sottopasso sarà utilizzato dai veicoli provenienti da viale Milton e diretti verso viale Belfiore. Sempre da viale Milton resterà a disposizione una corsia in superficie per il transito sul ponte di Statuto.

In viale Strozzi rimarranno transitabili due corsie lato edifici per i veicoli provenienti da viale Lavagnini (con accesso anche da via Lorenzo il Magnifico) e diretti verso viale Belfiore e/o sulla rampa Spadolini.



In dettaglio ecco i nuovi percorsi. I veicoli provenienti da piazza della Libertà e sono diretti verso viale Redi e Porta a Prato imboccheranno il nuovo sottopasso da viale Milton e proseguiranno su viale Strozzi-sottopasso Belfiore. Restano a disposizione anche viale Lavagnini o via Lorenzo il Magnifico per rientrare in viale Strozzi dove, in superficie lato Statuto, saranno a disposizione solo due corsie. Si consiglia quindi di utilizzare il nuovo sottopasso Milton-Strozzi.

I veicoli provenienti dai viali-piazza Libertà e diretti a Careggi avranno a disposizione l’itinerario via Leone X-ponte provvisorio-via Crispi-viale dei Cadorna e da qui, dopo la riapertura del sottopasso ferroviario di Statuto, arrivare in piazza Muratori e proseguire in via Gianni-via Guasti-via Tavanti-via Alderotti. Oppure dal ponte provvisorio potranno proseguire in via XX Settembre, rientrare in via dello Statuto e da qui proseguire sulla direttrice fino a Careggi. La direttrice Statuto è raggiungibile anche da viale Strozzi grazie alla corsia aperta sul Ponte dello Statuto.



Infine i veicoli provenienti dalla stazione di Santa Maria Novella/viale Rosselli e diretti a Careggi continueranno a circolare su viale Strozzi-viale Lavagnini per svoltare in via Leone X e transitare sul ponte provvisorio in modo da utilizzare gli itinerari già a disposizione per chi arriva da piazza della Libertà. Oppure da via Leone X potranno svoltare in via Lorenzo il Magnifico, proseguire in viale Strozzi e da lì transitare sulla corsia riaperta sul Ponte dello Statuto.