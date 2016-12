Tramvia, apre Milton Strozzi verso Belfiore: ecco i percorsi

8 dicembre apertura nuovo Sottopasso Milton-Strozzi

Dopo la riapertura dello Statuto, nuova tappa verso le future linee del tram

L'8 dicembre Firenze non festeggia solo l'Immacolata ma anche un traguardo importante nel Cronoprogramma per la realizzazione dei rami 2 e 3 della Tramvia.

La Linea 1 Firenze - Scandicci avrà presto due nuove diramazioni verso l'Aeroporto e verso Careggi, nell'attesa dopo la riapertura del passo allo Statuto, arriva anche il ricongiungimento sotterraneo tra i viali Milton e Strozzi.

L'area soprastante arricchirà in verde la Fortezza da Basso ampliando lo spazio a giardino che circonda oggi la vasca dei cigni.



Palazzo Vecchio ha preparato un evento ad inviti per l’inaugurazione del nuovo sottopasso veicolare Milton-Strozzi, che rientra nelle opere per le future linee della Tramvia di Firenze.

L’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti evidenzia l'utilità dell'infrastruttura che consentirà ai flussi di recuperare un certo equilibrio tra viale Spartaco Lavagnini e viale Belfiore eliminando la gimkana della Fortezza e distribuendo il traffico tra Lavagnini e viale Milton.



Il nuovo sottopasso sarà utilizzato dai veicoli provenienti da viale Milton e diretti verso viale Belfiore. Sempre da viale Milton resterà a disposizione una corsia in superficie per il transito sul ponte di Statuto.

In viale Strozzi rimarranno transitabili due corsie lato edifici per i veicoli provenienti da viale Lavagnini (con accesso anche da via Lorenzo il Magnifico) e diretti verso viale Belfiore e/o sulla rampa Spadolini.



Ecco i nuovi percorsi di mobilità:



I veicoli provenienti da piazza della Libertà e diretti verso viale Redi e Porta a Prato imboccheranno il nuovo sottopasso da viale Milton e proseguiranno su viale Strozzi-sottopasso Belfiore. Restano a disposizione anche viale Lavagnini o via Lorenzo il Magnifico per rientrare in viale Strozzi dove, in superficie lato Statuto, saranno a disposizione solo due corsie. Si consiglia quindi di utilizzare il nuovo sottopasso Milton-Strozzi.

I veicoli provenienti dai viali-piazza Libertà e diretti a Careggi avranno a disposizione l’itinerario via Leone X-ponte provvisorio-via Crispi-viale dei Cadorna e da qui, dopo la riapertura del sottopasso ferroviario di Statuto, arrivare in piazza Muratori e proseguire in via Gianni-via Guasti-via Tavanti-via Alderotti. Oppure dal ponte provvisorio potranno proseguire in via XX Settembre, rientrare in via dello Statuto e da qui proseguire sulla direttrice fino a Careggi. La direttrice Statuto è raggiungibile anche da viale Strozzi grazie alla corsia aperta sul Ponte dello Statuto.

Infine i veicoli provenienti dalla stazione di Santa Maria Novella/viale Rosselli e diretti a Careggi continueranno a circolare su viale Strozzi-viale Lavagnini per svoltare in via Leone X e transitare sul ponte provvisorio in modo da utilizzare gli itinerari già a disposizione per chi arriva da piazza della Libertà. Oppure da via Leone X potranno svoltare in via Lorenzo il Magnifico, proseguire in viale Strozzi e da lì transitare sulla corsia riaperta sul Ponte dello Statuto. Da giovedì per l'avanzamento dei lavori del sottopasso Strozzi-Strozzi il cantiere andrà ad occupare le due corsie lato vasca.