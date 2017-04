Tramvia: approvato il bando per la progettazione dell'estensione a Sesto e Campi

Oltre 7 milioni per trasformare le previsioni in progetti definitivi. La posa di infrastrutture della telefonia in via Galliano e via Benedetto Marcello, lavori alla rete del gas in via Corridoni e via di Novoli

Un nuovo e decisivo passo avanti nell’ampliamento della rete tranviaria fiorentina. È stato approvato nei giorni scorsi l’atto propedeutico alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista la prossima settimana, del bando per la progettazione dell'estensione della linea 2 a Sesto Fiorentino e della linea 4 dalle Piagge a Campi Bisenzio. Oggetto del bando di gara “l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’estensione del sistema tranviario fiorentino nei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino”. In particolare il soggetto vincitore oltre a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà anche fornire il “supporto alla stazione appaltante per la notifica del progetto alla Comunità Europea per l’acquisizione di finanziamenti”. La progettazione prevede tre lotti funzionali distinti: l’estensione della linea 2 (linea 2.2) dall’aeroporto di Peretola al Polo Scientifico nel Comune di Firenze e Sesto Fiorentino; l’estensione della linea 4 (4.2a) nella tratta dalle Piagge all’abitato di San Donnino nel Comune di Firenze e Campi Bisenzio; l’estensione della linea 4 (4.2b) nella tratta San Donnino-Campi Bisenzio. Nel bando è previsto anche che la stazione appaltante “si riserva di affidare all’aggiudicatario uno o più dei seguenti servizi: la redazione del progetto definitivo della linea 2.2 e della linea 4.1 (tratta stazione Leopolda-Piagge). Il valore totale stimato dell’avviso poco più di 7 milioni e 323mila euro (Iva esclusa). La scadenza per l’invio delle offerte è fissato per il 22 giugno.

La posa di infrastrutture della telefonia in via Galliano, via Benedetto Marcello e via Toselli, ma anche in via Thouar e via dell’Olmo. E ancora lavori alla rete del gas in via Corridoni, via di Novoli e via Caduti di Cefalonia e le operazioni di diserbo sul Viadotto dell’Indiano. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.