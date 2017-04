​Tramvia, Alert System per cantieri a Santa Maria Novella

Tramvia - Percorso alternativo per la Stazione Smn (Florence Tv)

In distribuzione anche volantini informativi sulla nuova viabilità

L’avvio dei cantieri della tramvia in zona stazione e via Valfonda si avvicina e con questo le modifiche della viabilità di accesso alla stazione e al mercato centrale.



Alcuni provvedimenti sono già stati istituiti, ma la maggior parte delle variazioni scatteranno dalle 21 di venerdì 31 marzo in modo da avere in funzione fin dalle prime ore del mattino di sabato, per l’avvio del servizio del trasporto pubblico, il nuovo assetto già operativo.



Giovedì 30 marzo l’Amministratore delegato di Ataf Gestioni Stefano Bonora ed il direttore di Esercizio Andrea Ferrari presenteranno la nuova campagna informativa dedicata ai viaggiatori sulle modifiche alla circolazione previste con l’avvio dei cantieri dal 1° aprile della linea Tramvia 3 che interesseranno l’area della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Per informare i cittadini delle novità l’Amministrazione ha predisposto due ulteriori strumenti che si aggiungono a quelli già utilizzati e attivati come comunicati stampa, infografica e video sui percorsi per stazione e mercato centrali pubblicati sulla rete civica del Comune (www.comune.fi.it) e sui canali social ufficiali (www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale e @comunefi) e veicolati dal circuito dei 42 schermi digitali dell’Amministrazione collocati nei luoghi turistici e non come teatri, biblioteche e via dicendo. Ovvero l’Alert system alle famiglie fiorentine e la distribuzione di volantini.



Per quanto riguarda l’Alert system sarà il sindaco Dario Nardella a chiamare le famiglie fiorentine: la prima telefonata è programmata per domani sera con il bis la sera successiva.



I volantini con i due itinerari sono già stati stampati in 10mila copie e sono in distribuzione sulla rete del Comune (sedi dei Quartieri, Urp, sportelli anagrafici, uffici, biblioteche, centri sociali, Infopoint Turismo in piazza Santa Maria Novella) e presso gli urp di altri enti, in primis ambulatori Asl e ospedali. Un migliaio di copie sono state inoltre consegnate alle categorie economiche (Federalberghi, Confsercenti, Consorzio Mercato Centrale associazione ambulanti di San Lorenzo) e a Firenze Parcheggi.

A questi si aggiungono ulteriori 40mila copie che saranno distribuite in strada nelle zone della stazione di Santa Maria Novella, ai mercati Centrale e Sant’Ambrogio, al mercato cascine e in centro nella zona dove sono maggiormente presenti le attività commerciali. Ancora presso i centri commerciali di Novoli, Gavinana, Gignoro e in piazza Dalmazia.



Le informazioni sono disponibili anche presso l’Infopoint tramvia al Parterre e telefonando a Linea Comune 055055.