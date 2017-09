Tramvia, Alert System: apertura scuole, rischio caos a Firenze

Questa sera nelle case dei fiorentini le telefonate del sindaco Dario Nardella

L’Amministrazione comunale in vista dell’avvio dell’anno scolastico ha infatti deciso di predisporre, come già fatto l’anno scorso, l’Alert System per avvisare dei possibili disagi alla circolazione legati all’avanzamento dei cantieri della tramvia.

Nel messaggio si sottolinea che i lavori delle linee 2 e 3 sono arrivati al rush finale con l’obiettivo di terminare gli interventi a febbraio. E che i cantieri che comportano le maggiori ripercussioni alla circolazione si concentrano nella zone Stazione, Fortezza e viale Belfiore-Porta a Prato. Nel messaggio anche l’appello a informarsi presso i consueti canali: la rete civica del Comune www.comunef.i.it, il contact center 055055, l’infopoint tramvia al Parterre.