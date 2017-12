Tramvia a Santa Maria Novella: nuove deviazioni e percorsi alternativi

​Cambia ancora il percorso di alcune linee Ataf per alleggerire la zona della rotatoria

Domenica scatta l’ulteriore riduzione dei passaggi dei mezzi del Tpl per alleggerire la zona della rotatoria della stazione. Si tratta dell’ultima tranche di riduzioni dei transiti dei mezzi del trasporto pubblico stabilite dal coordinamento della mobilità legata ai cantieri della tramvia e già condivise con le aziende e la Città Metropolitana.

Nelle settimane scorse erano già stati individuati percorsi alternativi per alcune linee del trasporto extraurbano e del trasporto nazionale. Da domenica 24 dicembre le modifiche andranno a interessare anche alcune linee Ataf (per circa 400 transiti in meno sulla rotatoria) che comunque transiteranno e fermeranno in prossimità di piazza Stazione. Si tratta delle linee 12 e 13 (che faranno capolinea presso la rotonda Barbetti), della C1 che in direzione lungarno Diaz utilizzerà il percorso via Conti-via Zannetti-via Cerretani.



Oltre a queste sono previsti previsto lo spostamento del capolinea della linea 1 in via Fiume e la modifica della linea 14 in direzione via della Ripa/Il Girone che da via del Romito si instraderà su piazzale Montelungo-viale Strozzi-via Ridolfi-piazza Indipendenza. Nessun cambiamento per la linea 14 in direzione Careggi.