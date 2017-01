​Tramvia a Santa Maria Novella, incubo Valfonda: il punto G

Torna a riunirsi il tavolo tecnico-politico per definire la viabilità da istituire con l'avvio dei cantieri della Tramvia in via Valfonda e nella zona della Stazione

Tecnici e politici sono alla ricerca del punto esatto in cui separare i flussi, un tavolo strategico che ha fatto sobbalzare non pochi cittadini ed interessati a vario titolo nelle ultime ore, dai commercianti agli albergatori.

La perplessità è come mai si sia dovuti arrivare a pochi giorni dall'allestimento dei cantieri per l'allaccio della nuova Tramvia con Santa Maria Novella per stabilire un piano che da anni dovrebbe essere "prioritario"; far scorrere il traffico attorno alla Stazione.



A distanza di anni dai primi proclami lanciati dagli autisti e di rimbalzo dalle sigle sindacali rappresentative, l'Ataf era ancora del Comune di Firenze quando se ne parlava, una nota ufficiale di Palazzo Vecchio recita "E' stata condivisa l'ipotesi di separare il trasporto pubblico da quello privato diretto nella zona della stazione da via Nazionale".



Per raggiungere la sorprendente sintesi è servito "esaminare le analisi effettuate dal gestore del trasporto pubblico urbano e le relative proposte". E adesso?



Non è finita. Saranno effettuati altri approfondimenti per "determinare il punto in cui separare il flusso dei mezzi pubblici da quello dei veicoli privati".



Palazzo Vecchio precisa "Tutto questo considerando anche la viabilità del quadrante che va da piazza Indipendenza alla Stazione con il mantenimento dell'accessibilità ai parcheggi di Stazione e Mercato e il flusso di veicoli per il carico/scarico dei mezzi all'area del Mercato e alle attività di via Nazionale" che però sono sempre state lì.

Prossimo step? Parlarne con gli interessati.

"Gli assessori alla mobilità Stefano Giorgetti e allo sviluppo economico Giovanni Bettarini incontreranno venerdì i rappresentanti delle categorie economiche per discutere e analizzare i provvedimenti in via di definizione e recepire eventuali suggerimenti". Suggerimenti last minute.



Durante la prossima settimana l'impegno assunto dall'Amministrazione è quello di "definire tutte le modifiche e la nuova viabilità entro il 31 gennaio in modo da avere poi un mese di tempo per predisporre i relativi provvedimenti e realizzare le eventuali opere di sistemazione e, a seguire, partire con i cantieri". In bocca al lupo.