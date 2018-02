Tramvia a Novoli: Anteprima, la galleria con fermata ipogea

Un video per portare i fiorentini sul nuovo tracciato del tram

Proseguono i lavori per la realizzazione della Linea 2 che avrà non solo la Galleria Mazzoni tra i nodi più suggestivi ma anche il sottoattraversamento Guidoni tra le infrastrutture di nuova costruzione, così come il viadotto a San Donato, una serie di interventi complessi e più o meno impattanti sul tessuto urbano destinato a cambiare e a cambiare il traffico e le consuetudini dei fiorentini.



"In anteprima ecco come sarà viaggiare sul tram nella trincea che collega l’aeroporto Vespucci con via di Novoli sottoattraversando viale Luder, viale Guidoni e la linea ferroviaria Firenze-Pisa. Quasi 800 metri di galleria con le due rampe a cielo libero e una fermata del tram in sotterranea" scrive sui Social l'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze