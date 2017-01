Tragedia Rigopiano: soccorritori dal Prefetto di Firenze

Ventuno Vigili del Fuoco del comando di Firenze intervenuti all’hotel di Farindola, travolto dalla valanga. In azione in Abruzzo anche i cani Golia e Rocky

Il prefetto Alessio Giuffrida ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Medici Riccardi i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio all’hotel di Rigopiano, contribuendo al ritrovamento e al recupero dei primi sopravvissuti. Sono gli uomini che fanno parte del gruppo USAR (Urban Search and Rescue), il personale addestrato per la ricerca e il soccorso di persone sotto le macerie.

Si tratta di Alessio Bandini, Andrea Bandini, Gianni Becherucci, Marco Benvenuti, Samuele Betti, Francesco Cenni, Nicola Ciannelli (che ha coordinato tutto il team fiorentino), Stefano Feroci, Gabriele Gaggio, Massimiliano Gallo, Alessio Giannini, Andrea Guicciardi, Davide Lagomarsino, Riccardo Leoncini, Maurizio Pasquinelli, Stefano Primigalli, Giovanni Salvatore, Luca Samori, Fabio Sani, Fabrizio Veraci. Oltre a loro Marco Lucchesi, del Centro Documentazione Video dei Vigili del Fuoco, a cui si devono le riprese, effettuate con altri colleghi, delle attività di salvataggio, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Li accompagnavano il comandante provinciale Roberto Lupica e il comandante vicario Francesco Materazzi.

“Avete riempito d’orgoglio l’Italia”, ha detto il prefetto Giuffrida. “I risultati che avete ottenuto sono il frutto della vostra enorme professionalità. Senza mai cercare momenti di gloria, con grande umanità e semplicità lavorate per il bene del prossimo. A Rigopiano avete compiuto un’impresa straordinaria e di questo vi sono profondamente grato. Dietro un tale successo ci sono impegno, preparazione e organizzazione. Non s’improvvisa un risultato come questo, dietro c’è una squadra esperta e coesa”.

Partiti il 19 gennaio scorso, poche ore dopo la tragedia, i Vigili del Fuoco sono rientrati alcuni giorni fa. Stefano Feroci e Fabrizio Veraci, dell’Unità Cinofila, sono intervenuti sul teatro delle operazioni insieme a Golia (presente oggi in Prefettura) e Rocky, un pastore tedesco e un labrador, i loro inseparabili compagni di lavoro.