Traffico in tilt a Firenze: manutenzione urgente all'Indiano

Manutenzione urgente ad un guardrail, ripercussioni sul traffico

"Per manutenzione urgente al guardrail su Viadotto all'Indiano chiusa temporaneamente una corsia verso Scandicci" avvisa l'assessore Stefano Giorgetti su Twitter.



Tilt all'orario di punta, ancora una volta l'anello debole sul Viadotto a nord del capoluogo. Si sono moltiplicati in pochi minuti i post sui Social da parte di chiedeva spiegazioni non riuscendo a rientrare sulla strada verso casa.