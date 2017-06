Tra le due anime del vecchio PD, lunedì, c'è di mezzo il fiume

I renziani a sostenere la candidata Sindaco di Rignano. Enrico Rossi sarà a Pontassieve

Lunedì prossimo, 5 giugno, alle 21 al Circolo Arci Ghiandelli di Cellai, la candidata sindaco del PD, Eva Uccella, organizza un incontro incentrato sul dramma delle famiglie vittime della piaga delle slot machine. Ne parla con Matteo Biffoni, sindaco di Prato, avvocato, presidente di ANCI Toscana e Stefano Scaramelli, consigliere regionale PD, presidente della Commissione Sanità, già sindaco di Chiusi.

Lavoro, associazionismo, welfare, scuola, diritti, volontariato e cittadinanza attiva a partire dai territori. Saranno i temi al centro dell’incontro pubblico “Sinistra in Movimento”, organizzato da Articolo Uno - Mdp Valdisieve, in programma per lunedì 5 giugno a Pontassieve, presso l’Auditorium “Lisetta Pratesi” della Croce Azzurra, via di Rosano 17, dalle ore 21.00. Interverranno: ENRICO ROSSI, presidente della Regione Toscana e fondatore di Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista; Gianluca Mengozzi, presidente Arci Toscana; Bernardo Marasco, segr. Gen. FILCTEM CGIL Firenze; Irene Secci, docente Istituto Comprensivo Rufina; Carlo Boni, Art.1-Mdp e Daniele Venturi, Art.1-Mdp. Coordinerà il dibattito Gaetano D’Arienzo, giornalista di Italia 7. Sarà l’occasione per presentare il movimento e aprire un confronto su priorità e bisogni a partire da quelli legati al mondo delle professioni, della sanità e delle politiche di cooperazione internazionale.