Toscana Movie Nights: martedì 6 febbraio Circle al Cinema La Compagnia

Una serata diversa per conoscere il mondo intrigante e misterioso del circo in compagnia di chi dell'arte circense ha fatto la storia e proiezione del film ocumentario

Il ciclo ‘Toscana Movie Nights’, promosso da Cna Cinema e Audiovisivo Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana,martedì 6 febbraio propone Mestieri “eccezionali”, una serata diversa dal solito per conoscere il mondo intrigante e misterioso del circo in compagnia di chi dell'arte circense ha fatto la storia.

Una produzione toscana scommette su una storia difficile per farla conoscere al grande pubblico in modo nuovo ed originale.

Proiezione film documentario "Circle"

Sinossi: Tutto ha inizio con una carovana e un tendone. Stiamo parlando del più antico degli spettacoli: il circo. Attraverso il materiale unico dell’archivio di famiglia Togni, una delle più longeve dinastie circensi d’Europa, Circle disegna una favola al contrario che ha per protagonisti un domatore in gabbia e una ballerina a cavallo: la storia d’amore leggendaria tra Darix e Fiorenza, capace di generare una valorosa stirpe.

Ospiti:

VALENTINA MONTI, regista Circle;

CLAUDIO GIAPPONESI, produttore Circle;

LIVIO TOGNI, Direttore del Circo Togni.

La serata sarà intervallata dai sorprendenti intermezzi di arte circense proposti da Circle Libre* – Scuola di Fiesole, Andrea Rossi ed un ospite a sorpresa.

Il programma:

ore 19:00 aperitivo nel foyer del Cinema

Ore 20:30 proiezione film documentario Circle.

Costo ingresso cinema: 6 euro (intero) - 5 euro (ridotto)

Costo ingresso cinema + aperitivo: 12 euro

Orario spettacoli: 20:30 - Orario aperitivo: 19:00