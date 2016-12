Toscana: la banda larga si estende alle aree decentrate

Arriva la Next Generation Access Network per lo sviluppo della rete ultrabroadband. Partiti i lavori a Paterno e Borselli e nelle frazioni di San Casciano. Attacco hacker a reti e servizi locali di Siena

Si estende la banda larga nel territorio comunale di San Casciano. L’Adsl sbarca anche nelle frazioni di Bargino, Calzaiolo e La Botte. Da qualche anno a San Casciano è in corso lo sviluppo della rete ultrabroadband chiamata NGAN (Next Generation Access Network). “Con questo progetto – dichiara l’assessore all’Innovazione tecnologica Elisabetta Masti - sono state coperte le aree in cui l’Adsl era assente, Bargino, La Botte e Calzaiolo. Stiamo lavorando per garantire anche su queste aree il servizio di connettività senza filo attivo già nelle altre zone del nostro territorio. La rete NGAN è stata realizzata da Telecom che ha partecipato ad un bando per l’abbattimento del digital divide e il potenziamento della rete esistente. “Una risposta necessaria – commenta l’assessore Masti – che va incontro alle esigenze dei giovani, degli imprenditori e dei tanti cittadini che per motivi di lavoro e studio hanno bisogno della rete; il nostro obiettivo è rendere internet veloce un’infrastruttura digitale a portata di cittadino”. “Quella dell’estensione della adsl – aggiunge il sindaco Massimiliano Pescini - è un’operazione che ritengo fondamentale per il percorso di crescita sociale ed economica che la nostra realtà ed in particolare quella produttiva ha bisogno di portare avanti”. La banda larga è ormai attiva in quasi tutte le aree di campagna. Il Comune di San Casciano ha migliorato la connessione wi-fi della sala consiliare per favorire un accesso alla rete più veloce e agevole nel corso delle sedute del Consiglio comunale. Il Wi-Fi è stato attivato all'interno del palazzo comunale attraverso la collocazione di alcuni acces point.

"I lavori sono partiti stamattina e finalmente è in arrivo quella che a tutti gli effetti rappresenta una svolta, in senso di infrastrutture digitali, e che i cittadini delle frazioni del territorio attendono da tempo. Due giorni fa l'assessore regionale Bugli ha presentato i risultati del bando sulla banda larga della Regione Toscana, e tra questi interventi, finanziati dalla Regione e dal Ministero per la diffusione della connessione veloce, rientrano appunto i lavori sulle centrali di Paterno e Borselli, che permetteranno alla banda larga di raggiungere le frazioni rufinesi e la frazione di Pelago. La conclusione dei lavori, effettuati da Telecom, è prevista entro febbraio a Paterno ed entro maggio a Borselli". - dichiara la consigliera regionale PD Serena Spinelli. "Sono soddisfatta per un obiettivo sul quale mi sono molto impegnata a livello regionale, fortemente sentito dai residenti e dalle imprese, che tra pochi mesi potranno sfuttare i vantaggi di essere raggiunti nelle loro località dalla connessione veloce. In questo senso, va sottolienato l'impegno della Regione Toscana, che ha giustamente investito risorse per far arrivare la banda larga in aree che gli operatori definiscono "a fallimento di mercato", aree a bassa densità di popolazione dove non avrebbero mai investito, e dove quindi internet veloce non sarebbe altrimenti mai arrivata". - conclude la consigliera PD Serena Spinelli.

Botnet Mirai, responsabile del maxi attacco hacker negli Stati Uniti del 21 novembre scorso e dell’attacco hacker a Deutsche Telekom che ha messo offline e tagliato fuori dalla rete fissa quasi un milione di cittadini, ha colpito venerdì anche i clienti Terrecablate Reti e Servizi. In particolare sono stati presi di mira alcuni router in dotazione agli utenti, sfruttando una vulnerabilità. Ad oggi sono arrivate circa 300 segnalazioni. La rete Mirai è un vero e proprio esercito di dispositivi di tutti i tipi connessi alla rete che viene usata dagli hacker in maniera malevola all'insaputa degli utenti. Il responsabile dell'attacco alla rete bersaglia un tipo particolare di dispositivi attraverso un 'malware': una volta compromesso il router interrompe il servizio. Terrecablate Reti e Servizi invita tutti i propri clienti che stessero riscontrando interruzioni di servizio o malfunzionamenti del router a segnalare il problema inviando una mail a info@terrecablate.it. Saranno prontamente contattati per un intervento riparatorio o sostituivo.