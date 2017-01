Toscana in allerta: codice arancione per vento e neve

Massima attenzione e prudenza alla guida

Codice arancione per vento per tutta la Toscana e arancione per neve sui versanti orientali dell'Appennino dalla mezzanotte di martedì 17 gennaio per 24 ore.

Il Centro Funzionale della Regione conferma la previsione di vento forte da oggi fino a mercoledì. A questo si aggiunge la possibilità dalla nottata di nevicate sulla Romagna Toscana, Alto Mugello, Casentino e Valtiberina. Per oggi, lunedì 16, e domani, martedì 17, è prevista una zona di bassa pressione sul medio-basso Tirreno che attiva intensi venti di Grecale con probabili nevicate.

In particolare oggi i venti di Grecale avranno un'ulteriore intensificazione nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata con raffiche molto forti. Forti raffiche anche per l'intera giornata di domani, martedì.

Dalla serata e fino alla mattina di mercoledì sono previste nevicate abbondanti sui versanti orientali della regione.

Nevicate poco abbondanti saranno possibili anche sull'Appennino Pistoiese e Pratese, sul Mugello, sulle colline fiorentine, sul resto dell'aretino, sul senese, sul grossetano (le nevicate potranno risultare localmente abbondanti in prossimità dell'Amiata.

In conseguenza dell'avviso in corso la Protezione Civile Regionale raccomanda di fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani, di guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi e di spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento.

Relativamente alla possibilità di nevicate si raccomanda di spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità e delle modifiche al trasporto pubblico tramite i canali di informazione dei gestori. Attenzione anche alla possibilità di caduta rami e blackout elettrici in considerazione della concomitanza di neve e vento forte.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione in atto far riferimento alla Protezione Civile del proprio Comune e al sito regionale www.regione.toscana.it/allertameteo

Al momento si stanno verificando precipitazioni nevose sui passi appenninici e nelle aree dell'Alto Mugello ma è previsto un ulteriore abbassamento della quota neve fino a fondovalle.

E' previsto anche un ulteriore abbassamento delle temperature con rischio di formazione di ghiaccio sulle viabilità del territorio. I Comuni stanno attualmente operando con mezzi e personale per rendere più agevole e in sicurezza la circolazione.



E' in vigore l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo, l'Ufficio Associato di Protezione civile Mugello raccomanda massima attenzione e prudenza alla guida e di limitare gli spostamenti in auto se non strettamente necessario e raccomanda ancora di adottare tutte le precauzioni necessarie a evitare rischi per la propria e altri incolumità.



Dal sito dell’Unione dei Comuni, www.uc-mugello.fi.it, nell’area Protezione civile (cliccare poi su sezione “Cosa fare in caso di”), è consultabile e scaricabile il vademecum neve e ghiaccio con le norme generali di comportamento per i cittadini.



Per ulteriori e maggiori informazioni ci si può rivolgere al Centro intercomunale di Protezione civile Mugello, tel. 055 8496283.



Aggiornamenti e info anche sulla pagina Facebook Ufficio Associato di Protezione civile del Mugello.