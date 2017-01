​Toscana Energia, nel 2018 a Firenze nuova rete gas e telelettura

Il sindaco Nardella: “Nel 2018 sarà completamente ammodernata. Altro passo in avanti molto concreto verso la città che cambia”

Circa 30.000 metri di condotte in ghisa grigia con giunti in canapa/piombo sostituiti, 65.392 metri della rete in acciaio non protetta catodicamente interessati da interventi di rinnovo/bonifica, 22.021 metri di ulteriori sostituzioni e 13.911 metri di estensione rete per un totale di 131.324 metri di interventi sulla rete del comune di Firenze: questi i numeri con cui si può sintetizzare l’attività che Toscana Energia ha realizzato dal 2012 ad oggi.



Gli interventi, che mirano a garantire sicurezza ed efficienza al servizio di distribuzione del gas, sono stati presentati oggi in Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella, dal presidente e dall’amministratore delegato di Toscana Energia Federico Lovadina ed Eduardo Di Benedetto.

“Siamo molto soddisfatti di questo lavoro - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Ogni volta che vedo un cantiere di Toscana Energia penso ai miei cittadini e al disagio che provano nel dover ‘affrontare’ questi lavori. Però, è importante sapere che dietro a ogni cantiere c’è un piano ambizioso di 81milioni di euro, che porterà ad ammodernare tutta la rete del gas di Firenze. Quello di Toscana Energia è un lavoro mai visto prima negli ultimi 50 anni, che porterà ad avere un’infrastruttura più sicura e più efficiente, vuol dire che i fiorentini avranno una rete del gas con meno perdite e soprattutto potranno avere maggiore consapevolezza nel controllare i consumi grazie anche al progetto di sostituzione di tutti i contatori con la telelettura”.



“Questo straordinario lavoro iniziato nel 2012 finirà nel 2018 - ha concluso il sindaco -. A quel punto tutta la rete del gas di Firenze sarà completamente ammodernata ed è un altro passo in avanti molto concreto verso la città che cambia nell’interesse dei nostri cittadini”.



Gli interventi effettuati dal 2012 al 2016 hanno portato ad un consistente ‘ringiovanimento’ dell’età media della rete di distribuzione nel Comune di 10 anni (da 38 a 28), richiedendo un investimento totale di 81 milioni di euro.

Dal secondo semestre del 2014 è inoltre iniziata la sostituzione dei contatori tradizionali con misuratori abilitati alla telelettura per un totale di circa 19.600 fra uso domestico e industriale.



“La nostra attività nel Comune di Firenze - ha dichiarato il presidente di Toscana Energia Federico Lovadina - dimostra l’impegno verso un miglioramento continuo del nostro servizio. Gli interventi programmati sulla rete di distribuzione stanno progressivamente diminuendo in maniera considerevole quindi, anche l’impatto sulla mobilità derivante da nostri cantieri sarà sempre minore. Sono operazioni che, pur comportando evidenti disagi, ci consentono di garantire e offrire quotidianamente al cittadino un servizio sicuro ed efficiente”.