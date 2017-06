Torrigiani: dopo il crollo la passeggiata, il sondaggio del sindaco

L'ipotesi di rendere definitivo il corridoio creato per i mezzi del cantiere diventa realtà

A dare la notizia della nascita di una nuova passeggiata pedonale sotto al Lungarno Torrigiani è il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che presenta l'inizio dei lavori ma lancia anche un sondaggio su Facebook con quel "E voi? Che ne pensate?".

Firenze cambia veramente volto in piena area Unesco con la passeggiata che segue l'ampliamento del marciepiede soprastante: la vista su Ponte Vecchio e Corridoio Vasariano è mozzafiato.



Questo il post del primo cittadino: "Fin da piccolo mi hanno insegnato a cercare i lati positivi anche nelle esperienze difficili. Per questo dopo il crollo del Lungarno Torrigiani avevo condiviso con voi l'idea di creare una passeggiata lungo il fiume... bene, ora quell'idea è diventata una cosa concreta: sono partiti i lavori e presto potremmo passeggiare sulle rive dell'Arno. Riprendiamoci il nostro fiume, io non vedo l'ora! E voi? Che ne pensate?"