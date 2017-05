Torna "Prato a tutta birra", il festival della birra artigianale

Grande musica dal vivo: Lo Stato Sociale, Bobo Rondelli, Bandabardò. Tutto a ingresso libero.

Dal 17 al 21 maggio prossimi in piazza del Mercato Nuovo a Prato sorgerà un villaggio dove i protagonisti saranno i migliori birrifici artigianali del territorio e grande musica dal vivo.

Lo Stato Sociale (dopo l'incredibile sold out al MediolanumForum di Assago), Bobo Rondelli, Bandabardò, Frank DD & Friends e Blues n roll band saranno i protagonisti sul palco. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Per quanto riguarda la birra, invece, saranno presenti lo storico Mostodolce (premiato a livello nazionale per la famosissima birra Martellina), i pratesi Birrificio Fermento Libero e Birrificio I due Mastri e i fiorentini Birrificio Demonia, Birrificio Mastrale, Birrificio Lilium e Beer on the road.



Cinque giorni si alterneranno musica live, mercatini, intrattenimento per tutti, dj set, giochi per bambini, street food e le proposte dei mastri birrai. Orari apertura: dalle ore 18 fino a tarda notte.

Mercoledì 17/05 - Frank DD & Friends e Blues n roll band

Giovedì 18/05 - Bobo Rondelli

Venerdì 19/05 - Bandabardò

Sabato 20/05 - Lo Stato Sociale