Torna l’Ultra Trail Mugello

Il 29 aprile la gara 100% natura con 750 atleti al via

Torna domenica 29 aprile l’Ultra Trail Mugello, la gara 100% natura con 750 atleti al via. Una competizione su due distanze, 60 e 23 km con 3200 e 1200 metri di dislivello positivo, che si disputa su e giù per il crinale appenninico, in territorio mugellano, nel complesso forestale regionale Giogo-Casaglia. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è stato presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e dall'assessore allo Sport dell’Unione dei comuni del Mugello Stefano Passiatore. Ad organizzarla, per il quinto anno consecutivo, l'associazione sportiva Outdoor Mugello e l'Unione dei Comuni del Mugello col patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana e la collaborazione di numerosi sponsor e partner. Oltre 750 atleti al nastro di partenza provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo con 20 nazioni rappresentate. Partenza alle 6 da Badia di Moscheta, nel comune di Firenzuola. Grande lo sforzo organizzativo con oltre 250 volontari dislocati nei sette rifugi per ristoro e supporto agli atleti. Per garantire le attività di sicurezza e soccorsi saranno mobilitati il Soccorso Alpino, la Protezione civile con Misericordia, Anpas, Vab e personale dell'Unione dei Comuni, associazione alpini, Polizia municipale Unione Mugello, Carabinieri e l'associazione Carabinieri in congedo, personale sanitario.

“Un evento ormai entrato a tutti gli effetti nel calendario sportivo del territorio fiorentino – ha detto l’assessore Vannucci – Una manifestazione affascinante che unisce bellezza e impegno tecnico, mettendo a dura prova gli atleti ma accompagnandoli in un percorso suggestivo attraverso tanti luoghi del Mugello. Un altro riuscito esempio di valorizzazione del territorio attraverso lo sport”.

"Un'emozione unica e intensa quella che si vive durante la corsa e che trasmette la bellezza del territorio intorno – ha detto l'assessore Passiatore - Questo è l'Ultra Trail Mugello. Una manifestazione giovane ma che si è rapidamente affermata e consolidata, con un richiamo sportivo e turistico. E anche in questa quinta edizione rinnoviamo il nostro impegno, economico come pure di personale e manutenzione".

La Scott Ultra Trail del Mugello aprirà la serie del circuito Skyrunner Italy Series, una selezione delle gare più rappresentative del panorama italiano, di cui fa parte da tre anni. Proprio i due vincitori della scorsa edizione, Luca Carrara del Team Mammut e Cristiana Follador del Team Aldo Moro Paluzza, si sono anche laureati a fine stagione campioni del circuito.

L’Ultra Trail Mugello è promosso dall’associazione sportiva Mugello Outdoor e dall’Unione montana dei Comuni del Mugello con il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana con numerosi sponsor e partner. Confermati title sponsor Scott e main sponsor ZioBaffa e Poggio al Farro, che si aggiungono a Taymory, Agisko e Publiacqua, Bcc Mugello, Anallergo, Caf Centro Carni Mugello, Acqua Panna e Mukki latte. Anche il pacco gara è molto ‘local’, con prodotti biologici e del territorio. Per l'occasione si potrà degustare il biscotto ‘Mugello’ preparato con farina di verna a Km 0.

Il trail running è una corsa di lunga distanza che richiede allenamento, forza e resistenza. Si attraversano colline, montagne, altopiani, boschi con percorsi che si snodano su sentieri inaccessibili per diversi chilometri e particolarmente impegnativi sia per il profilo altimetrico che per la tipologia di terreno sconnesso sul quale si corre. Nella gara mugellana l’asfalto si tocca solo per 700 metri. La partenza avverrà dall’antica Badia di Moscheta, uno dei luoghi più suggestivi del comprensorio. Si percorreranno i canyon della valle dell’Inferno per raggiungere la valle del torrente Rovigo una delle più selvagge dell’Appennino centrale in cui si apre la cascata dell’Abbraccio, all’interno della quale transiteranno gli atleti. Dopo un lungo crinale panoramico si passa dall’Alto Mugello al versante mugellano scendendo fino all’antico insediamento di Case Risolaia. Si risale verso il passo del Giogo per proseguire sul crinale dello spartiacque appenninico. Il percorso tocca sette tra rifugi alpini e bivacchi che, nell’occasione, ospiteranno il pubblico e saranno basi vita per ristori e soccorsi.