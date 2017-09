Torna il Torrino d'oro in Oltrarno

Domani, 6 settembre in Piazza del Cestello la serata con l'assegnazione dei preziosi "Torrini d'oro"

Grande appuntamento per domani 6 settembre con la diciassettesima edizione di “San Frediano a cena” dove, nel corso della serata saranno assegnati gli ormai celebri "Torrini d'oro", a personalità della cultura, dello spettacolo, dello sport, istituzioni pubbliche e private, e cittadini o personaggi legati al capoluogo, che si sono contraddistinti per il loro impegno nella valorizzazione dell'immagine della città di Firenze.

Alle ore 20.00 la piazza sarà invasa da 1800 commensali e durante la cena assisteranno allo spettacolo della consegna dei cimeli, realizzati dall’Argenteria Peruzzi e la presentazione di Stefano Baragli. Quest’anno i premi saranno conferiti all’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, alla Fiorentina Women’s vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia di calcio femminile, alla cantante Dolcenera, a Wanny Di Filippo patron del Bisonte, a Annie Feolde dell’Enoteca Pinchiorri, alla concessionaria Brandini che festeggia il centenario e alla Nuova Tripperia Fiorentina, azienda leader nel settore dei sottoprodotti di macellazione nata nella zona di San Frediano.

Come ogni edizione del "Torrino d'oro" il comitato organizzatore di “San Frediano a cena” devolverà una parte degli utili a scopo benefico. Quest'anno il contributo andrà all'Associazione Toscana Tumori, A.T.T .

L'evento è patrocinato dal Comune di Firenze e dal Quartiere 1.

Il menù con specialità tipiche è curato da Villa Viviani e consiste in uno sformatino di patate su dadolata di pomodoro fresco, raviolini di ricotta su crema di pecorino, penne strascicate alla fiorentina, arista alla norcina con borbottino di verdure, assaggio di trippa alla fiorentina, zuccotto alla fiorentina, cantuccini di Prato e caffè.

Per chi desiderasse partecipare, i biglietti sono ancora disponibili presso il circolo La Rondinella del Torrino, dalle ore 15.00 alle 19.00, in via Lungarno Soderini 2. Tel. 055/215921.