Torna Capalbio Libri: il festival sul piacere di leggere all11^ edizione

Da Alberto Asor Rosa a Marco Damilano, da Luigi De Magistris ad Alan Friedman: ecco autori e libri protagonisti della rassegna letteraria di Piazza Magenta

Torna Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, da sabato 29 luglio a sabato 5 agosto 2017. La manifestazione, ideato da Andrea Zagami, con la direzione editoriale di Denise Pardo, è organizzata dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag in collaborazione con il Comune di Capalbio, si svolgerà come di consueto in Piazza Magenta, cuore del borgo medievale di Capalbio (Gr), con inizio alle ore 19:00.

La principale novità di questa undicesima edizione sarà un appuntamento interamente dedicato al piacere di leggere con la partecipazione del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini e della scrittrice ed editrice Teresa Cremisi.

GLI AUTORI E I LIBRI - Da Maurizio Molinari con "Il ritorno delle tribù. La sfida dei nuovi clan all’ordine mondiale" (Rizzoli) ad Alan Friedman e il suo "Questa non è l’America" (Newton Compton), dalla profonda analisi di Raffaele Cantone e Francesco Caringella in "La corruzione spuzza. Tutti gli effetti sulla nostra vita quotidiana della malattia che rischia di uccidere l'Italia" (Mondadori) alla nuova opera diLuigi De Magistris, "La città ribelle. Il caso Napoli" (Chiarelettere).

Alberto Asor Rosa, invece, presenterà "Amori sospesi" (Einaudi), mentre Giovanna Pacheri racconta "Il buio su Parigi. Oltre la cronaca nei giorni del terrore" (Rubbettino). In programma, inoltre, l’ultimo libro di Veronica De Romanis "L’austerità fa crescere. Quando il rigore è la soluzione" (Marsilio) e di Marco Damilano, che presenta "Processo al nuovo" (Laterza).

IL FESTIVAL E I PATROCINI - Capalbio Libri è una manifestazione dedicata ai libri e al piacere di leggere che si svolge dal 2007 a Capalbio (Gr) in Piazza Magenta. Capalbio Libri ha il patrocinio del MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Toscana, del Comune di Capalbio, e il patrocinio e il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Dal 2014 Capalbio Libri fa parte del network Le Città del Libro mentre da quest'anno il Comune di Capalbio fa parte del circuito Città che legge, entrambi coordinati dal CEPELL - Centro per il libro e la lettura. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl che è l'organizzatore unico della manifestazione.