TIM CUP 2016/17 4^ Turno Eliminatorio

Vendita biglietti gara Empoli Fc Vs Ac Cesena

Dalle ore 15:30 di Domenica 27 Novembre saranno in vendita i biglietti per la gara Empoli Fc Vs Ac Cesena 4^ Turno TIM CUP 2016/17, in programma Martedì 29 Novembre 2016 alle ore 15:00 allo stadio Castellani di Empoli



PREZZI E MODALITA´ DI VENDITA ALLA SEZIONE "BIGLIETTERIA"





Fonte: Empoli FC