Ti proteggerò, il thriller fiorentino di Daniele Di Stefano

Non è una Firenze da cartolina, quella che il giovane attore Daniele Di Stefano (classe 1988) ha catturato nel suo primo film da regista. Contemporanea, viva e autentica, la Firenze di Ti proteggerò è protagonista e fonte ispiratrice di questo thriller che non smentisce la grande tradizione del cinema toscano.

La pellicola sarà proiettata per una settimana, a partire da giovedì 29 giugno, al Cinema Principe (Viale Matteotti 13/r, Firenze) e al Cinema Lanteri (Via San Michele degli Scalzi 46, Pisa). Daniele Di Stefano - che ha scritto, diretto e interpretato il film - sarà presente insieme al cast al Cinema Principe il 29 giugno alle 20,10.

I biglietti sono acquistabili in prevendita sia sul sito www.staseraalcinema.it sia direttamente presso il cinema. Nelle serate seguenti il regista e gli interpreti si alterneranno nelle sale. Il film è stato presentato ufficialmente a Palazzo Vecchio lo scorso gennaio e ha ottenuto un grande successo all’anteprima tecnica, avvenuta pochi giorni dopo allo Spazio Alfieri.

Adrenalina ma anche tematiche sensibili.Oltre che dal ritmo serrato tipico del thriller, Tiproteggerò è caratterizzato dalle tematiche sensibili trattate: la pedofilia, la corruzione, il rapporto genitori-figli, il cancro, la droga, il crescere senza genitori, l'assenza di valori morali e l'amore. Tutto inizia con il ritrovamento del cadavere di una bambina. Un giovane avvocato (Daniele di Stefano) dal passato ingombrante e una bella giornalista (Rosa Cesare) alla ricerca della verità attraversano una Firenze penetrata dalle forze oscure del potere, dove niente è ciò che sembra.

Un film "made in Tuscany". Firenze e il Chianti come scenari, il cast e la troupe prevalentemente toscani, la produzione “made in Florence”. Ti proteggerò è un film prodotto dalla DDS Production s.r.l. fondata da Di Stefano, anche ideatore e sceneggiatore della storia. Il lancio del film ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Firenze ed è stato accompagnato dalle introduzioni di Luca Ceccarelli, critico cinematografico, e Maria Federica Giuliani, Presidente della Commissione Cultura. Tra i partner anche La Nazione, Misericordia di Firenze, Ospedale di Cameratae Quartiere 2.

Una scenografia eccezionale: Firenze e la Toscana. Altro punto di forza di Ti proteggerò sono le location. Grazie alle partnership e agli aiuti dalle istituzioni, il film è stato girato in contesti unici, tra cui spiccano: il Piazzale Michelangelo, il Cimitero Monumentale di Soffiano, la Sede della Misericordia di Firenze in Piazza Duomo, il Chianti, la redazione de "La Nazione" di Firenze, Villa Arrivabene, l'ex-Pretura di Firenze in Piazza San Martino, il Teatro 13, l'Odeon, l'Ospedale di Camerata, il nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli ed il Golfo di Baratti.

Il regista e protagonista. Daniele Di Stefano, fiorentino doc, è attratto fin da bambino dal mondo dello spettacolo. Ricopre il suo primo ruolo a soli 8 anni nel film “Don Milani - Il prete di Barbiana” dei fratelli Frazzi, accanto a Sergio Castellitto. Dopodiché studia prima all’Accademia Teatrale di Firenze e, successivamente, alla Scuola di Cinema Immagina. Contemporaneamente, nel 2013, consegue la laurea in Biologia Molecolare all'Università di Pisa. Partecipa come attore a film e fiction (Don Milani, Ultimo Carico, China Story, I soliti idioti, The Mona Lisa Mystery, Alpino Riccardo Giusto, Canto Finale, E' arrivata la felicità, Un Medico in Famiglia, etc. www.danieledistefano.net).

Il cast attori. Con Daniele Di Stefano troviamo Anna Rita Del Piano (L'uomo delle stelle, Che bella giornata, Le ali della vita, L'uomo nero, Amore 14, etc.), Amerigo Fontani (La vita è bella, La città ideale, L'ospite, Vivere, Cento Vetrine, etc), Alessio Sardelli (La città ideale, La mia vita a stelle e strisce, Distretto di Polizia, Carabinieri, importanti collaborazioni teatrali con Albertazzi e Gigi Proietti, etc.), Marcello Sbigoli (Inferno, Cavalli, GetAlive, The Mona Lisa Myth, Carabinieri, etc.), Rosa Cesare (Attrice e Presentatrice televisiva), Mireno Scali (Vieni avanti cretino, Sapore di te, Il Maresciallo Rocca, etc. ), Fabrizio Arturi (Maraviglioso Boccacio, La ragazza Americana, I Cesaroni, etc.), Alessio Nonfanti Kagliostro (attore, presentatore e volto noto di Rtv38), Martina Mansueto (Terapia d'urgenza, La superdonna, La scelta di Giulia, etc.), Carlo Ciappi (C'è chi dice no, Amici Miei 400, Io e Marilyn, L'ospite, Sta per piovere, Una grande famiglia, Il Commissario Rex, etc.), Matteo Conti (Non c'è tempo per gli eroi, Furore 2, etc.), Alessandro Massini (Cavallo di Troia, Don Matteo, Carabinieri, etc.) ed Irene Barbugli (Don Milani, Story Frame, Ricominciare, etc.). Sono inoltre presenti Edoardo e Valentina, due giovanissimi attori di 8 e 9 anni.

Postproduzione. Il montaggio video è stato effettuato a Milano da Andrea Cilento (montatore per emittenti Sky quali Marcopolo, Nuvolari, Alice, Leonardo, Sky Arte e Discovery Italia.http://www.andreacilento.it/). Il Sound del film è stato affidato al "Virtual Recording Studio" di Malta (http://www.virtualrecordingstudio.info/) mentre le Colonne Sonore originali sono del compositore siciliano Giovanni Puliafito. La Color Correction infine è stata svolta negli studi di Roma da Matteo Bartolini.