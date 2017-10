The Food Factory: grande successo per ACCORDI

Fotogallery di Alessandro Rella

Nove da Firenze ha partecipato al favoloso evento promosso da "The Food Factory", gustando le ottime miscelazioni eseguite dai bravissimi Bartender che accompagnavano il lauto aperitivo. Classe e professionalità dei ragazzi del Barber corner Proraso ( BluesBarber di Firenze ) che hanno accontentato molti dei presenti compreso il grande Sergio Forconi.

Oltre 350 gli ingressi registrati per Accordi, l'evento promosso da The Food Factory, in collaborazione con VKA, K-Array, Proraso e Power Rent, per promuovere l'alto artigianato del food, drink e lifestile del comparto produttivo che va dalle Caldine verso il Mugello.

Dalle 19.00 alle 1.00, le porte del The Food Factory si sono aperte per un'open night alla scoperta della moderna e originale manifattura del cibo delle Caldine che per una notte si è trasformata nel palcoscenico del saper fare toscano attraverso 4 diversi scenari,interpretati da una straordinaria connection di 5 aziende 100% toscane, impegnate tra le cucine e gli spazi dedicati agli eventi del locale delle Caldine.

I cocktail VKA - vodka biologica toscana, la cucina del The Food Factory, il barber corner Proraso e il Sound di K-Array e Power Rent hanno acceso i riflettori sull'artigianalità del territorio toscano, in un evento che è durato dall'aperitivo al Dj-set. Un'esperienza multisensoriale tra sapori e saperi di alta artigianalità e tradizione, per compiere un viaggio nell'eccellenza toscana del food e del sound, dei drink e del lifestyle.A chiudere le danze dell'evento, la degustazione di cioccolatini e praline dello chef chocolatier Andrea Bianchini, attivo da un anno nella pasticceria The Food Factory e fresco di medaglia d'argento alle finali del World International Chocolate Awards.

( http://www.internationalchocolateawards.com/2017/... winners-2017/ )

THE FOOD FACTORY nasce nel 2016 alle Caldine dall'esperienza di Tiziano Bachini di BACHINI&BELLINI ricevimenti. Dove sorgeva un ex fabbrica di mobili, The Food Factory ha dato vita alla manifattura del cibo: uno spazio contemporaneo ed innovativo, in continua evoluzione,dove coesistono il Caffè e il Lunch service al piano terra, il Bistrot e i laboratori di Cucina e Pasticceria al primo piano e gli spazi per Eventi. Un locale che cambia in base all'ora e all'occasione, per offrire un servizio cucito sui desideri dei clienti. Alla base del lavoro di The Food Factory sta la passione e l'amore per il cibo: la selezione di materie prime genuine e di qualità e l'artigianalità del lavoro fatto a mano trovano espressione nella finissima pasticceria, nella pasta fresca, nelle carni selezionate e nel pesce sapientemente lavorato.

Tutto a The Food Factory è rigorosamente fatto in casa.

THE FOOD FACTORY

055473727

mob. 3357705890 –

info@thefoodfactory.it

Via Faentina 169, loc. Le Caldine - Fiesole