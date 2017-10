​The Business of Fashion: Polimoda tra le 5 migliori scuole del mondo

L’istituto sale nella classifica del nuovo BoF Global Fashion School Rankings 2017 al quinto posto per il Fashion Business

Al quinto posto nella classifica internazionale per l’offerta formativa orientata al fashion business, Polimoda si conferma per il terzo anno consecutivo tra le dieci migliori scuole di moda in tutto il mondo e prima italiana nel nuovo BoF Global Fashion School Rankings 2017, classifica pubblicata dall’autorevole magazine The Business of Fashion, ad oggi considerata la più completa e attendibile indagine sulla formazione moda a livello globale.

Ogni anno, infatti, la piattaforma editoriale fondata da Imran Amed svolge un’analisi dettagliata degli aspetti più importanti della fashion education, basandosi fra gli altri sui giudizi di studenti, ex allievi, professionisti HR, influencer e ricercatori, prendendo inoltre in esame i programmi dei corsi post diploma e master presenti in più di 70 scuole in tutto il mondo.

Parametri come l’influenza a livello internazionale, la qualità della didattica e la preparazione dei diplomati verso il mondo del lavoro hanno evidenziato l’eccellenza di Polimoda e del suo metodo formativo, posizionando l’istituto ai primi posti nella classifica dei corsi Undergraduate e dei Master, a fianco di scuole di fama internazionale come la Central Saint Martins di Londra e la Parsons School of Design di New York.

In particolare Polimoda è riconosciuto come uno dei cinque migliori centri di formazione a livello mondiale per la sua offerta di Master orientati all’area del Fashion Business. In risposta alla crescente richiesta del mercato, l’istituto ha negli ultimi anni ampliato la proposta dei Master nelle aree del business e della comunicazione della moda. Con una metodologia didattica basata su progetti applicati e sull’esperienza di docenti provenienti dall’industria, la nuova struttura dei programmi ha incontrato non solo il favore degli studenti, quasi raddoppiati negli ultimi tre anni, ma anche delle aziende, le quali non solo selezionano i diplomati Polimoda per posizioni presso le proprie strutture, ma entrano spesso a fare parte della didattica tramite la definizione di partnership su percorsi formativi costruiti ad hoc.

“Questo importante riconoscimento chiude il cerchio di un momento importante per Polimoda, che solo nell'ultimo anno ha registrato una crescita del 34%, raggiungendo la soglia dei 2000 studenti. Di questi, oltre due terzi sono stranieri, che arrivano a Firenze da tutto il mondo. Il 2017 è stato caratterizzato, inoltre, dalla nascita di grandi collaborazioni internazionali e ha visto l’istituto stringere partnership prestigiose con i colossi del settore, come LVMH, Gucci e WGSN, mentre alcuni dei più noti esperti internazionali di moda partecipano alla nostra didattica in qualità di mentor e guest lecturer. Il ranking di The Business of Fashion è una nuova conferma del ruolo di leadership culturale di Polimoda nel panorama globale della fashion education.” ha dichiarato Danilo Venturi, Direttore di Polimoda.

La classifica completa del BoF Global Fashion School Rankings 2017 è consultabile nel sito di The Business of Fashion all’indirizzo: https://www.businessoffashion.com/education/rankings/2017