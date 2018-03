“The best of”con Katia Beni e Anna Meacci sul palco del Teatrodante

Lo spettacolo, che racchiude il meglio dell’irresistibile ironia del duo Katia Beni e Anna Meacci, è il terzo appuntamento della rassegna dedicata a Andrea Cambi.

Saranno le due comiche toscane Katia Beni e Anna Meacci, tra improvvisazioni, sketch di repertorio e un’irresistibile ironia, le protagoniste dello spettacolo “The best of” in scenavenerdì 23 marzo alle 21.00 sul palco del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante, 23). Lo show, firmato e interpretato a quattro mani, è il terzo appuntamento con la rassegna dedicata ad Andrea Cambi, che seleziona il meglio della comicità toscana in omaggio al grande comico scomparso nel 2009 e giunta ormai alla ottava edizione (ingresso 15€, ridotto 12€).

Amiche dentro e fuori la scena, le due attrici, apprezzate da sempre per la forza della loro dissacrante comicità, tornano a stupire con un esilarante condensato di estratti, tratti dai loro fortunati spettacoli. “The best of” è un recital trascinante, uno show inedito e originale, che mette in luce tutto il talento di due artiste, veri e propri clown del palcoscenico. Le due interpreti, vere mattatrici del divertimento capaci di giocare con il pubblico e farlo divertire, coinvolgeranno gli spettatori attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia proponendo brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult come “Ticket & Tac”, “Scoop” e “Non c’è duo senza te”.

Katia Beni, di Scandicci e Anna Meacci di Sinalunga si sono incontrate lavorando insieme per la prima volta nel 2001 nei “Monologhi della vagina” e da lì hanno continuato a collaborare.

Gli appuntamenti al Teatrodante Carlo Monni proseguiranno sabato 24 marzo alle 21.00 con “Io so e ho le prove”, spettacolo di e con Giovanni Meola, liberamente tratto dall’omonimo libro di Vincenzo Imperatore (ed. Chiarelettere) e domenica 25 alle 16.30 con la rappresentazione per famiglie “I musicanti di Brema” tratto dalla favola dei Fratelli Grimm firmato dalla regia di Marco Cantori.

Info: Teatrodante Carlo Monni, piazza Dante 23 Campi Bisenzio (Fi) | www.teatrodante.it | T. 055 8940864