Dal 30 maggio al 1° giugno al cinema

Dal 30 maggio al 1° giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas verrà proiettato The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond, il documentario dedicato ai dodici mesi più cruciali della carriera della band: l’anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti più innovativi del mondo in sala di registrazione. Diretto da Alan G. Parker e distribuito da Lucky Red, il film contiene immagini e interviste inedite che raccontano il periodo magico degli Abbey Road Studios, la nascita delle canzoni e dell’album che più di ogni altro ha segnato la loro storia. Tra gli intervistati compaiono Tony Bramwell, collaboratore di Epstein e successivamente amministratore delegato della Apple Records, Hunter Davies, unico biografo autorizzato dei Beatles, Bill Harry, compagno di scuola di John Lennon, Philip Norman, autore di numerose interviste nel corso degli anni ’60 e della biografia Shout!, Julia Bairs, sorella di Lennon e Freda Kelly, una delle più leali impiegate dei Beatles.

La passione del regista per la musica della band ha portato a un’analisi approfondita del periodo e delle ragioni per cui venne sospeso il tour, ma anche dei testi delle canzoni e della creazione della celebre copertina. Il tutto è arricchito da retroscena esclusivi sulle ragioni dei problemi tra i membri della band e il loro manager, Brian Epstein, sulla tragica morte di quest’ultimo, sulla creazione della Apple e sulla fortissima influenza esercitata sui Beatles da Maharishi Mahesh Yogi.

Inoltre gli spettatori che registreranno il proprio biglietto su http://concorso.thebeatlesilfilm.it/index.html potranno vincere un fantastico viaggio a Liverpool per partecipare alle celebrazioni per il 50° anniversario di Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band.

Tutti i fan hanno invece la possibilità di vincere il cofanetto Super Deluxe di Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band (50th Anniversary Edition), la versione 2LP o il doppio CD con le versioni alternative e inedite delle 13 canzoni e il Blu-Ray del Film The Beatles, Eight Days a Week – The Touring Years guardando il trailer di The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond e rispondendo alle domande a questo link: http://concorso.thebeatlesilfilm.it/index.html.

Tra le sale che proietteranno The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond il 30 e 31 maggio e il 1° giugno alle 17.30, alle 20.00 e alle 22.30 l'UCI Campi Bisenzio (FI). Tra quelle che lo proietteranno il 30 e 31 maggio alle 17.30, alle 20.00 e alle 22.30 l'UCI Firenze. Tra le multisale che proietteranno l’evento il 30 e 31 maggio alle 17.30 e alle 20.00 l'UCI Sinalunga. Tra quelle che parteciperanno alle proiezioni solo il 30 e 31 maggio alle 20.00 l'UCI Arezzo.

Il prezzo del biglietto è di 13 euro per l’intero e 11 euro per i ridotti. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it. o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.ucicinemas.it. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.