Terrorismo: installate in piazza San Lorenzo le prime fioriere

Chiusi con i tubi dell’acquedotto i varchi di via Ricasoli, Cerretani e piazza Santa Croce. L'Isis incita lupi solitari: "Attaccate in Italia"

Nuova minaccia dell''Isis che attraverso un canale Telegram ritenuto legato al sedicente Stato islamico, ha incitato i suoi soldati a sferrare attacchi al nostro Paese. A riferire la notizia è Site, il sito Usa diretto da Rita Katz, che monitora l'attività dei jihadisti online.

Dopo le prime quattro fioriere di ieri in via Martelli, continua in città il collocamento di altri vasi e manufatti e la messa in sicurezza dei varchi considerati più pericolosi per l’incolumità pubblica nel caso di eventuale attacco terroristico.

In San Lorenzo, sul fianco della Basilica, sono state collocate le prime due fioriere in funzione antiterrorismo ricavate dalla sezione di tubi dismessi dell’acquedotto. Si tratta di speciali vasi ‘fatti in casa’ e che aumenteranno fino a sei la prossima settimana, dove verranno messi ulivi e piante. Nella carenza di fioriere di grosse dimensioni nei propri depositi e a disposizione in città e in attesa di poterle acquistare presso ditte specializzate, il Comune ha trovato questa originale soluzione per ottemperare quanto più in fretta possibile a quanto stabilito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dei giorni scorsi convocato per fare il punto sulle iniziative da mettere in campo dopo l’attentato di Barcellona.

Intanto stamani sono stati chiusi permanentemente tre varchi vicini al Duomo. Per quanto riguarda il varco di via Cerretani da Piazza dell’Olio, l’accesso all’area Piazza San Giovanni e Piazza del Duomo avverrà da via Borgo San Lorenzo, via dei Pecori, via Calzaiuoli, via dell’Oriolo, via Ricasoli, via Martelli. Piazza Santa Croce diventa inaccessibile dalla direttrice via dei Benci-via Verdi e all’area pedonale della Piazza si accederà da via Magliabechi e via dei Pepi. Chiusa poi via Ricasoli da Piazza San Marco: l’accesso nel tratto di via Ricasoli tra San Marco e via degli Alfani potrà avvenire solo da quest’ultima via (lato piazzetta Belle Arti).

La prossima settimana continueranno studio, progettazione e installazione di altre fioriere, varchi o soluzioni di arredo urbano nelle aree considerate più a rischio.

Le fioriere finora collocate, da via Martelli a San Lorenzo, sono in fase di abbellimento e sistemazione del verde.

Anche in occasione dell’Antica Fiera di Lastra, nel centro cittadino fino a domenica 27 agosto, vengono attuate norme per la sicurezza. In dettaglio, l'ingresso allo stadio per le iniziative di domenica (che partiranno dalle 21) sarà consentito solo a chi è munito di apposita contromarca, fino al raggiungimento della capienza massima, ossia 2715 persone.