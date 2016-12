Autista e passeggero riescono ad abbandonare l'abitacolo

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Scandicci, in via di Mosciano, per un incidente stradale che ha visto un'autovettura ribaltarsi fuori dalla carreggiata.



Madre e figlio occupanti della vettura, all'arrivo dei vigili del fuoco, erano già fuori dell'abitacolo e sono stati presi in carico dal 118 giunto sul luogo dell'incidente.