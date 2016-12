Terremoto tra Emilia e Toscana: trema l'Appennino

L'evento sismico è stato di magnitudo 4.0

Trema ancora l'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna. La scossa è stata avvertita a Prato e Pistoia, ma anche Firenze ha sussultato. Paura in Garfagnana dove sono in corso accertamenti per verificare la presenza di eventuali danni.



Il terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella provincia/zona Reggio nell'Emilia il 09-12-2016 08:21:50 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 44.33, 10.5 ad una profondità di 8 km.. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato42 Km a S di Reggio nell'Emilia (162082 abitanti)43 Km a NE di Carrara (64689 abitanti)43 Km a NE di Massa (68856 abitanti)49 Km a SW di Modena (179149 abitanti)54 Km a N di Lucca (87200 abitanti)54 Km a S di Parma (175895 abitanti)55 Km a NW di Pistoia (89101 abitanti)55 Km a NE di Viareggio (61857 abitanti)59 Km a SW di Carpi (67268 abitanti)59 Km a E di La Spezia (92659 abitanti)69 Km a N di Pisa (85858 abitanti)69 Km a NW di Prato (185456 abitanti)69 Km a W di Bologna (371337 abitanti)87 Km a NW di Firenze (358079 abitanti)88 Km a N di Livorno (157052 abitanti)97 Km a W di Imola (67892 abitanti)97 Km a SE di Cremona (69589 abitanti)