​Terremoto nella notte in Appennino, magnitudo 3.7

Scossa di magnitudo 3.7 e profondità di km 24, con epicentro nel comune di Castel del Rio (Bo)

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 3:37 di questa notte è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv una scossa di magnitudo 3.7 e profondità di km 24, con epicentro nel comune di Castel del Rio (Bo) vicino a Palazzuolo sul Senio (Fi).



"Non si registrano danni a persone o cose - spiega Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - Sono comunque in corso le verifiche da parte della nostra Sala operativa in collaborazione con le altre sale operative istituzionali".