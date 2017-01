Terremoto nel centro Italia, 5.4: scossa avvertita a Roma e Firenze

La terra torna a tremare in Abruzzo

Un terremoto di magnitudo ML 5.4 ha colpito L'Aquila alle 11 e 15 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.53, 13.28 ad una profondità di 9 km.

Lo sciame sismico viene attentamente monitorato dall'Istituto Nazionale Ingv:

alle 11 e 24 una scossa di magnitudo 4

alle 11 e 25 una scossa di magnitudo 5.3

Tra le 11 e 29 e le 11 e 37 tre scosse di magnitudo superiore a 3

Alle 11 e 39 una scossa di magnitudo 4.1

Un'altra forte scossa di magnitudo ML 5.3, poi registrata dall'Ingv a 5.1, era avvenuta sempre nella provincia de L'Aquila alle 10 e 25. A 30Km a sud di Ascoli Piceno e 110km a nord di Roma.

La scossa è stata avvertita in tutto il Lazio, ma anche a Firenze i piani alti hanno sussultato.

Le coordinate geografiche: (lat, lon) 42.55, 13.26 ad una profondità di 9 km.

In seguito sono state già registrate altre scosse attorno ai 3 gradi di magnitudo.



Sulla A24 che collega Roma a L'Aquila e Teramo, sono in corso verifiche di stabilità.



Il capo della Protezione Civile già sul posto "Eravamo operativi per verificare l'emergenza neve - così Rai News 24 ha riportato le parole di Fabrizio Curcio - e ora dovremo verificare nuovamente alcune agibilità. La zona è quella colpita dai terremoti dei mesi scorsi, con attenzione alla zona dell'aquilano, tra Montereale e Capitignano".

La Regione colpita è ancora una volta l'Abruzzo, già in emergenza a causa delle intense nevicate degli ultimi giorni che hanno impedito gli spostamenti ed i rifornimenti e lasciato al buio numerose frazioni e portato il governatore a richiedere lo Stato di Emergenza.



Il presidente Luciano D'Alfonso è attivo sui Social e dalla mattina di oggi, 18 gennaio 2017, avvisa i cittadini sullo status dell'emergenza:

"Giornale di Bordo: le utenze Enel non servite, in questo momento, sono 48mila nel teramano, 27 mila nel chietino e 12 mila nel pescarese.

Il Direttore Centrale di Terna, ing Stefano Conti mi ha appena comunicato che la Centrale di Alta Tensione di Sant'Omero tornera' attiva per le 15/16 di oggi pomeriggio. Ho appena contattato il Presidente di Anas Gianni Armani e il Direttore centrale Anas ugo Di Bennardo per richiedere una turbina per Montereale, Campotosto e Capitignano nell'aquilano e una turbina per Civitella del Tronto dalle Marche".



Inoltre "L'ANAS comunica che in Abruzzo sulla strada statale 16 'Adriatica' e' chiuso il tratto in corrispondenza del km 473,800 in localita' San Donato, nel comune di Ortona, a causa di una frana provocata della forte ondata di maltempo. Il traffico viene deviato con indicazioni in loco.

Sulla statale 80 'del Gran Sasso e' stato chiuso il tratto in corrispondenza del km 57,000 a Montorio al Vomano in provincia di Teramo.

Da stanotte sono chiusi sulla statale 260 'Picente' il tratto al km 27,000 nei pressi di Montereale (L'Aquila) e sulla statale 696 'del Parco Regionale Sirente-Velino' il tratto dal km 0 al km 13 nel comune di Tornimparte, in provincia de L'Aquila.

Permane la chiusura della strada statale 80 "del Gran Sasso d'Italia" in provincia dell'Aquila e della strada statale 5 "Tiburtina Valeria" tra le località di Collarmele e di Castelvecchio Subequo (AQ).

Sulla Statale 16 "Adriatica" resta in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per le ordinanze emesse dalle Prefetture di Chieti, Teramo e Pescara".