​Terremoto: Firenze dona uno scuolabus ai bambini colpiti dal sisma

Lo ha consegnato questa mattina il sindaco Nardella al primo cittadino Nelli

Mesi di impegno per raccogliere fondi, poi la solidarietà ad una delle città colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Questa mattina il sindaco Dario Nardella ha consegnato al primo cittadino di Cittareale (Rieti), Francesco Nelli, lo scuolabus da 32 posti acquistato con i fondi raccolti in questi mesi. Con lui l’assessore alla protezione civile Alessia Bettini e il general manager del Four Seasons Hotel Florence Patrizio Cipollini.



I contributi sono arrivati dal Comune di Firenze (giunta, consiglio e dipendenti), lavoratori e componenti del consiglio di amministrazione di Quadrifoglio spa, 58 privati cittadini (tra i quali 2 compagnie di pubblica assistenza e 1 circolo ricreativo culturale), due aziende (Albergo Roma Srl e Four Seasons). In particolare, Four Seasons Hotel Florence ha stanziato la somma raccolta, lo scorso dicembre, nella nona edizione del suo Open day, organizzato insieme a Fondazione Istituto degli Innocenti, Compagnia di Babbo Natale, Bottega dei Ragazzi e Coro delle Mani Bianche. Lo scuolabus è un Mercedes Sprinter 519, motore 6 cilindri dotato di trazione integrale particolarmente adatto alla mobilità in zone impervie.



I motori BlueTEC per il nuovo Sprinter rappresentano una soluzione sia dal punto di vista ecologico che economico: grazie alla tecnologia diesel SCR, lo Sprinter rispetta infatti la norma Euro 6, a vantaggio di una maggiore redditività complessiva del veicolo. Inoltre, grazie al post-trattamento dei gas di scarico, anche le emissioni, come per esempio gli ossidi d’azoto, vengono ridotti.

«È molto importante per noi essere qui oggi ad offrire il nostro concreto aiuto a una città duramente colpita dal terremoto - ha dichiarato il sindaco Nardella -. A volte pensiamo che l’attenzione per questi luoghi sia circoscritta solo al momento dell’emergenza. Il valore più importante, invece, è costruire un legame profondo con questi luoghi, un rapporto fatto di condivisione vera, di valori, di una solidarietà semplice e concreta basato su un rapporto forte tra città e sindaci». «Abbiamo scelto di donare a Cittareale uno scuolabus - ha spiegato Nardella - perché i giovani rappresentano il futuro e la speranza di una comunità e di un intero Paese. È soprattutto a loro che vogliamo mandare un messaggio di solidarietà e vicinanza e un invito a sperare e ad avere fiducia nel domani».



«Dopo un terremoto del genere - ha dichiarato il sindaco Nelli - la reazione naturale potrebbe essere il disperarsi. Noi ci siamo rimboccati le maniche. Firenze e la Toscana ci hanno aiutato a rialzarci e a ricostruire il nostro comune, nelle strutture ma soprattutto nella comunità umana. Fin dal principio i tecnici della Città metropolitana di Firenze ci hanno supportato nella gestione delle istanze di sopralluogo per gli edifici danneggiati, un lavoro, per un piccolo comune come il nostro, ingestibile. Poi la meravigliosa donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Unicoop Firenze, la nuova scuola antisismica. Oggi, puntando ancora sui nostri giovani, un nuovo splendido scuolabus. Grazie a Firenze, al sindaco Dario Nardella e al general manager del Four Seasons Hotel Patrizio Cipollini per essere qui con noi».



«Siamo felici di essere protagonisti, insieme al Comune, di questa giornata di solidarietà verso Cittareale e i suoi bambini - ha detto il general manager del Four Seasons Hotel Cipollini -. Grazie a un’idea del nostro staff abbiamo voluto dedicare la nona edizione del nostro Open day a chi ha sofferto la tragedia del terremoto».