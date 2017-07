​Temperature elevate: massime percepite fino a 44 gradi

Consigli per la popolazione soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili

La protezione civile dirama il nuovo bollettino, redatto sulla base delle previsioni biometeo del Centro interdipartimentale di bioclimatologia dell'Università di Firenze.

Secondo il Cibic domani, sabato 8 luglio, le massime percepite al sole potrebbero arrivare a 44 gradi, con 13 ore di ‘disagio caldo’ (http://www.biometeo.it/firenze-2/).



Sempre validi quindi i consigli per la popolazione soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della protezione civile (http://protezionecivile.comune.fi.it/?page_id=226). In particolare si raccomanda di limitare le attività all'aperto.



Gli anziani e i loro familiari, in caso di bisogno, possono usufruire anche del segretariato sociale. Il numero da chiamare è il 800508286 il lunedì, il martedì, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.