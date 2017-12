​Taxi, nuovi servizi per donne e giovani: Rosa e Disco con numeri dedicati

Campagna di comunicazione realizzata dal Comune di Firenze, in collaborazione con le cooperative dei taxi Cotafi e Socota, per promuovere i nuovi servizi

In italiano e in inglese con una grafica che sarà diffusa attraverso la nuova rete civica del Comune, i canali social Facebook e Twitter, ma che punta molto anche sulla diffusione ‘virale’ via Whatsapp. Saranno utilizzati anche i mezzi tradizionali con la produzione di volantini da distribuire nei locali e di manifesti 70x100 che saranno affissi nelle bacheche istituzionali presenti nel centro storico.

“Abbiamo voluto impegnarci nella comunicazione di questi servizi importanti sia per le donne che per i giovani - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re -, in entrambi i casi per avere un trasporto sicuro. Finora il servizio ha funzionato e la sua funzionalità è stata apprezzata anche dalle stesse cooperative taxi, ma occorre che sia maggiormente conosciuto. Per questo abbiamo pensato ad una campagna in doppia lingua, in modo da raggiungere anche i tanti turisti e studenti stranieri presenti in città”.

Il servizio ‘Taxi rosa’ consente alle donne di avere la precedenza sulle altre chiamate in arrivo ai centralini delle due cooperative Cotafi e Socota nelle ore notturne. I numeri da chiamare per ‘saltare la fila’ sono lo 055.4378557 e 055.4361904. Il servizio è attivo dalle 22 alle 4 e va ad aggiungersi alla tariffa scontata del 10% già prevista per le donne.

Il servizio ‘Taxi disco’ consente a tre amici di pagare 6 euro a testa utilizzando lo stesso taxi per il tragitto da casa alla discoteca o dalla discoteca a casa nelle sere di giovedì, venerdì e sabato dalle 22 alle 6. I numeri da chiamare sono quelli ordinari 0554390 e 0554242.